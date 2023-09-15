Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
ППО знищила всі 17 запущених росіянами Шахедів – Повітряні сили
Як оформити дитину війни: покрокова інструкція
Відкусила руку: в Єгипті акула напала на туристку на пляжі
Вихідна допомога під час звільнення: кому і коли нараховується
Удар по десантному кораблю та підводному човну РФ: що відомо
Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Видатки на вибори у 2024 році не передбачені – проєкт держбюджету

Видатки на вибори у 2024 році не передбачені – проєкт держбюджету
Фото: Pixabay

Видатки у проєкті бюджету-2024 на вибори в Україні в наступному році не передбачені. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

Він нагадав, що у 2019 році на проведення виборів в Україні бюджет Центральної виборчої комісії становив близько 4 млрд грн.

Видатки на вибори у 2024 році не передбачені – проєкт держбюджету

Зараз дивляться

Сьогодні, 15 вересня, український уряд ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік. Йдеться про власний дохід загального фонду бюджету в 1 трлн 560 млрд грн та видатки – у 3 трлн 108 млрд грн.

Ключові акценти проєкту: оборона й безпека України, соціальна сфера, медицина та освіта, підтримка ветеранів, відновлення української економіки.

Уряд схвалив підвищення мінімальної зарплати. З 1 січня 2024 року вона становитиме 7,1 тис. грн, а з 1 квітня – 8 тис. грн. Також із 1 січня підніметься прожитковий мінімум до 2 920 грн.

Читайте також
Ситуація проста і складна одночасно: Марченко про джерела наповнення Бюджету-2024
Сергій Марченко - міністр фінансів України

Війна в Україні, вибори в Україні, Гроші, держбюджет, Ярослав Железняк
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Мінімальну пенсію в Україні підвищать наступного року після річної паузи – проєкт бюджету
пенсія гроші
Єврокомісія продовжить ембарго на ввезення українського зерна, але не до кінця року – ЗМІ
Єврокомісія
Мінімальна зарплата збільшуватиметься двічі у 2024 році – проєкт бюджету
гроші, гривні
Вибух у Новій Каховці: окупанти впустили керовану авіабомбу на житловий район
нова каховка
У школі та в котельні побиті вікна: що відомо про атаку БпЛА на Хмельниччині
Атака дронів Хмельницької області 15 вересня 2023

Завантаження

Ігри
Відео
Підсумки саміту YES: про що говорили та до чого домовились

Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (15.09.2023)
Видатки на вибори у 2024 році не передбачені – проєкт держбюджету
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (15.09.2023)
Видатки на вибори у 2024 році не передбачені – проєкт держбюджету
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (15.09.2023)
Видатки на вибори у 2024 році не передбачені – проєкт держбюджету
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (15.09.2023)
Видатки на вибори у 2024 році не передбачені – проєкт держбюджету
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь