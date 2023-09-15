Видатки на вибори у 2024 році не передбачені – проєкт держбюджету
Видатки у проєкті бюджету-2024 на вибори в Україні в наступному році не передбачені. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.
Він нагадав, що у 2019 році на проведення виборів в Україні бюджет Центральної виборчої комісії становив близько 4 млрд грн.
Сьогодні, 15 вересня, український уряд ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік. Йдеться про власний дохід загального фонду бюджету в 1 трлн 560 млрд грн та видатки – у 3 трлн 108 млрд грн.
Ключові акценти проєкту: оборона й безпека України, соціальна сфера, медицина та освіта, підтримка ветеранів, відновлення української економіки.
Уряд схвалив підвищення мінімальної зарплати. З 1 січня 2024 року вона становитиме 7,1 тис. грн, а з 1 квітня – 8 тис. грн. Також із 1 січня підніметься прожитковий мінімум до 2 920 грн.
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко