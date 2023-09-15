Еврокомиссия не продлила запрет на импорт украинского зерна в пять стран ЕС

Европейская комиссия приняла решение, которым не стала продлевать действие ограничения поставок украинского зерна в пять стран Евросоюза — Венгрию, Польшу, Румынию, Болгарию и Словакию.

Действие предыдущего ограничения истекает сегодня, 15 сентября.

В Еврокомиссии пришли к выводу, что из-за эмбарго на украинское зерно, которое было введено с начала мая текущего года, рыночные искажения в пяти государствах-членах, граничащих с Украиной, исчезли.

Сейчас смотрят

Вместе с тем, со стороны официального Киева было согласовано введение любых мер, чтобы избежать скачков на рынке.

Новость дополняется….

Источник: European Comission

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.