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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Еврокомиссия не продлила запрет на импорт украинского зерна в пять стран ЕС

Еврокомиссия не продлила запрет на импорт украинского зерна в пять стран ЕС
Фото: Pexels

Европейская комиссия приняла решение, которым не стала продлевать действие ограничения поставок украинского зерна в пять стран Евросоюза — Венгрию, Польшу, Румынию, Болгарию и Словакию.

Действие предыдущего ограничения истекает сегодня, 15 сентября.

В Еврокомиссии пришли к выводу, что из-за эмбарго на украинское зерно, которое было введено с начала мая текущего года, рыночные искажения в пяти государствах-членах, граничащих с Украиной, исчезли.

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Вместе с тем, со стороны официального Киева было согласовано введение любых мер, чтобы избежать скачков на рынке.

Новость дополняется….

Источник: European Comission

Еврокомиссия, Война в Украине, Экспорт, експорт зерна, Зерно
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
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