Еврокомиссия не продлила запрет на импорт украинского зерна в пять стран ЕС
Европейская комиссия приняла решение, которым не стала продлевать действие ограничения поставок украинского зерна в пять стран Евросоюза — Венгрию, Польшу, Румынию, Болгарию и Словакию.
Действие предыдущего ограничения истекает сегодня, 15 сентября.
В Еврокомиссии пришли к выводу, что из-за эмбарго на украинское зерно, которое было введено с начала мая текущего года, рыночные искажения в пяти государствах-членах, граничащих с Украиной, исчезли.
Вместе с тем, со стороны официального Киева было согласовано введение любых мер, чтобы избежать скачков на рынке.
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Источник: European Comission
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