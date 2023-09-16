Силы обороны имели успех в районе Клещиевки: Маляр о ситуации под Бахмутом

Южнее Бахмута Донецкой области продолжается наступательная операция, с успешным продвижением Сил обороны в районе Клещиевки. Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала об оперативной ситуации на фронте.

— Горячо сейчас в Клещиевке и Курдюмовке. В районе Клищеевки в результате ведения наступательных (штурмовых) действий наши Силы обороны имели успех. Противник безуспешно пытался прорвать нашу оборону в районах Ягодного и Богдановки Донецкой области, — уточнила она.

По ее словам, оккупанты также пытались наступать в районе Марьинки, однако наши воины удерживают позиции и проводят штурмовые действия.

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Что касается Юга — на Мелитопольском направлении Силы обороны имеют частичный успех в районах Вербового и Новопрокоповки Запорожской области.

Маляр отметила, что здесь украинские защитники вытесняют врага с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 570-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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