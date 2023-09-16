Силы обороны имели успех в районе Клещиевки: Маляр о ситуации под Бахмутом
Южнее Бахмута Донецкой области продолжается наступательная операция, с успешным продвижением Сил обороны в районе Клещиевки. Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала об оперативной ситуации на фронте.
— Горячо сейчас в Клещиевке и Курдюмовке. В районе Клищеевки в результате ведения наступательных (штурмовых) действий наши Силы обороны имели успех. Противник безуспешно пытался прорвать нашу оборону в районах Ягодного и Богдановки Донецкой области, — уточнила она.
По ее словам, оккупанты также пытались наступать в районе Марьинки, однако наши воины удерживают позиции и проводят штурмовые действия.
Что касается Юга — на Мелитопольском направлении Силы обороны имеют частичный успех в районах Вербового и Новопрокоповки Запорожской области.
Маляр отметила, что здесь украинские защитники вытесняют врага с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 570-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.Наталья Луценко