Очень динамичная ситуация: что сейчас в Клещиевке, вблизи освобожденной Андреевки
В Клещиевке Донецкой области, которая находится в 3 км от освобожденной Андреевки, очень динамичная ситуация.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
— Здесь противник продолжает огрызаться, наносить удары как с применением танков, авиации и артиллерии, так и БпЛА. Ситуация сложная, напряженная, динамичная, однако контролируемая. Метр за метром мы продолжаем продвигаться с тяжелыми боями, — уточнил военный.
По его словам, этот населенный пункт так же важен, как и Андреевка — “это фланг и возможность доставать до тылов”.
Евлаш отметил, что вблизи Клещиевки находятся дороги, которые контролируются оккупантами, поскольку ими осуществляется передвижение сил и техники, а также обеспечение в Бахмуте.
— Поэтому это усложнит их положение на этом направлении, — подытожил он.
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