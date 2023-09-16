Очень динамичная ситуация: что сейчас в Клещиевке, вблизи освобожденной Андреевки

В Клещиевке Донецкой области, которая находится в 3 км от освобожденной Андреевки, очень динамичная ситуация.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

— Здесь противник продолжает огрызаться, наносить удары как с применением танков, авиации и артиллерии, так и БпЛА. Ситуация сложная, напряженная, динамичная, однако контролируемая. Метр за метром мы продолжаем продвигаться с тяжелыми боями, — уточнил военный.

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По его словам, этот населенный пункт так же важен, как и Андреевка — “это фланг и возможность доставать до тылов”.

Евлаш отметил, что вблизи Клещиевки находятся дороги, которые контролируются оккупантами, поскольку ими осуществляется передвижение сил и техники, а также обеспечение в Бахмуте.

— Поэтому это усложнит их положение на этом направлении, — подытожил он.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 570-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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