Сили оборони мали успіх в районі Кліщіївки: Маляр про ситуацію під Бахмутом

Південніше Бахмута Донецької області триває наступальна операція, з успішним просуванням Сил оборони в районі Кліщіївки. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про оперативну ситуацію на фронті.

– Гаряче зараз в Кліщіївці та Курдюмівці. В районі Кліщіївки в результаті ведення наступальних (штурмових) дій наші Сили оборони мали успіх. Противник безуспішно намагався прорвати нашу оборону в районах Ягідного та Богданівки Донецької області, – уточнила вона.

За її словами, окупанти також намагалися наступати в районі Мар’їнки, проте наші воїни утримують позиції та проводять штурмові дії.

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Щодо Півдня – на Мелітопольському напрямку Сили оборони мають частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області.

Маляр зауважила, що тут українські захисники витісняють ворога із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 570-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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