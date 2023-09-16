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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Сили оборони мали успіх в районі Кліщіївки: Маляр про ситуацію під Бахмутом

Ганна Маляр
Фото: Міноборони

Південніше Бахмута Донецької області триває наступальна операція, з успішним просуванням Сил оборони в районі Кліщіївки. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про оперативну ситуацію на фронті.

– Гаряче зараз в Кліщіївці та Курдюмівці. В районі Кліщіївки в результаті ведення наступальних (штурмових) дій наші Сили оборони мали успіх. Противник безуспішно намагався прорвати нашу оборону в районах Ягідного та Богданівки Донецької області, – уточнила вона.

За її словами, окупанти також намагалися наступати в районі Мар’їнки, проте  наші воїни утримують позиції та проводять штурмові дії.

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Щодо Півдня – на Мелітопольському напрямку Сили оборони мають частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області.

Маляр зауважила, що тут українські захисники витісняють ворога із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

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Бахмут, Війна в Україні, Ганна Маляр, Донецька область, ЗСУ, контрнаступ, Російська агресія
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