Успехи ВСУ в районе Клещеевки и отмена эмбарго на зерно из Украины: 570-й день войны
Блинкен заявил, что Запад рассматривает все запросы Украины, даже по дальнобойному оружию
Западные партнеры рассматривают все запросы Украины о военной помощи, в том числе и по дальнобойному вооружению.
Об этом на пресс-конференции заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
— Мы постоянно пересматриваем, какая дополнительная поддержка может быть полезной и эффективной для Украины на данный момент, — сказал Блинкен, отвечая на вопрос о возможной поставке в Украину ракет большей дальности.
Германия обсуждает с партнерами временную передачу Украине систем IRIS-T
Германия обсуждает со странами-партнерами временную передачу Украине систем противовоздушной обороны IRIS-T.
Об этом в эфире канала ZDF сообщил руководитель Партии Зеленых, заместитель председателя комитета по вопросам обороны Омид Нурипур.
Он отметил, что Украине нужно больше систем ППО для защиты городов от российских атак.
— Системы IRIS-T помогают защитить города, поэтому это важно. Немецкое правительство также обсуждает это со странами партнерами, которые получили IRIS-T от Германии, могут ли они хотя бы временно передать их Украине, — сказал он.
ВСУ имеют частичные успехи в районе Клещеевки Донецкой области
Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за вечер 15 сентября.
По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и штурмовые действия на Бахмутском направлении, где уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.
— По результатам ведения штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районе Клещеевки Донецкой области, — сообщили военные.
Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.Наталья Луценко