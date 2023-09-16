Успехи ВСУ в районе Клещеевки и отмена эмбарго на зерно из Украины: 570-й день войны

16 сентября, 1:03

Блинкен заявил, что Запад рассматривает все запросы Украины, даже по дальнобойному оружию

Западные партнеры рассматривают все запросы Украины о военной помощи, в том числе и по дальнобойному вооружению.

Об этом на пресс-конференции заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.