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Валентина Чорна, редактор ленты

Успехи ВСУ в районе Клещеевки и отмена эмбарго на зерно из Украины: 570-й день войны

570-й день війни
16 сентября, 1:03

Блинкен заявил, что Запад рассматривает все запросы Украины, даже по дальнобойному оружию

Западные партнеры рассматривают все запросы Украины о военной помощи, в том числе и по дальнобойному вооружению.

Об этом на пресс-конференции заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

— Мы постоянно пересматриваем, какая дополнительная поддержка может быть полезной и эффективной для Украины на данный момент, — сказал Блинкен, отвечая на вопрос о возможной поставке в Украину ракет большей дальности.

16 сентября, 0:32

Германия обсуждает с партнерами временную передачу Украине систем IRIS-T

Германия обсуждает со странами-партнерами временную передачу Украине систем противовоздушной обороны IRIS-T.

Об этом в эфире канала ZDF сообщил руководитель Партии Зеленых, заместитель председателя комитета по вопросам обороны Омид Нурипур.

Он отметил, что Украине нужно больше систем ППО для защиты городов от российских атак.

— Системы IRIS-T помогают защитить города, поэтому это важно. Немецкое правительство также обсуждает это со странами партнерами, которые получили IRIS-T от Германии, могут ли они хотя бы временно передать их Украине, — сказал он.

16 сентября, 0:12

ВСУ имеют частичные успехи в районе Клещеевки Донецкой области

Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за вечер 15 сентября.

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и штурмовые действия на Бахмутском направлении, где уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

— По результатам ведения штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районе Клещеевки Донецкой области, — сообщили военные.

Война в Украине, Владимир Зеленский, ВСУ, контрнаступ, Російська агресія
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
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