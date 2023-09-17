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Илья Нежигай, редактор ленты

Графики обесточиваний готовы, но отключения света не планируются — Минэнерго

енергетика електрика світло
Фото: Pixabay

В Министерстве энергетики согласовали графики отключений электроэнергии на случай массированных обстрелов Россией объектов энергетической инфраструктуры, но пока планов по отключениям света нет.

Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире национального телемарафона Единые новости.

— По готовности генерации и распределительных сетей мы не планируем отключений, не планируем блэкаутов. Но у нас есть один большой вызов — это повторные атаки россиян на нашу энергосистему. Конечно, мы их ожидаем. По данным нашей и мировой разведки, россияне планируют продолжать атаки на энергосистему, — заявила она.

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Вместе с тем, говорит Гринчук, в этом году украинские энергетики имеют больше подготовки и понимания по борьбе с последствиями массированных обстрелов. Кроме того, небо Украины лучше защищено системами ПВО.

— Мы надеемся, что в этом году нам удастся быть более готовыми к атакам и быстрее восстанавливаться, если все же какие-то повреждения будут. Мы не планируем блэкаутов и отключений, но операторами системы распределения подготовлены графики отключений, если вдруг атаки россиян и повреждения будут такими, что нам придется внедрять эти графики, — добавила она.

Ранее глава Укрэнерго говорил, что магистральная сеть энергоснабжения к зиме практически готова. Вместе с тем, продолжается увеличение запаса прочности, чтобы иметь резерв в энергосистеме. Глава Укрэнерго признал, что массированные обстрелы энергосистемы могут изменить ситуацию, поэтому энергетики рассматривают худшие сценарии.

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Отключение электроэнергии, відключення світла, Война в Украине, Міністерство енергетики і вугільної промисловості
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