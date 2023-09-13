Как готовиться к блекаутам: советы экспертов

До холодов осталось несколько недель. Вся страна вчитывается в прогнозы военных и энергетиков — которой ожидать зимы, иными словами — как сильно запасаться. Или тратиться на дорогие генераторы, если не сделали этого раньше, или утеплять фасад, покупать мощные павербанки и прочее. В один голос эксперты говорят, есть возможность – покупайте. Но вдумчиво.

Марта проживает на 17 этаже многоэтажки. Без тока в ее доме не работает совершенно ничего! Вспоминает, как кормила детей в первый день без света.

– У нас даже не было воды, если одна минутка, можно успеть что-то набрать, а потом все – воды нет. Приходилось молоко на свече разогревать, – вспоминает Марта.

И сейчас здесь готовы ко всему! В прошлом году приобрели туристическую газовую плиту и запасы баллонов к ней. Это первое, что купила семья в блекауте, и не пожалели, потому что готовили часто. Стратегический запас свечей тоже с прошлого года, использовали их активно только в начале, затем заменили фонарями и автономными лампами.

– После ситуации, когда у младшей дочери вспыхнули волосы, потому что наклонилась посмотреть – мы уже фактически перестали пользоваться свечами, только в кухне на столе и все, – рассказывает жительница Киева Марта Любчик.

Самое дорогое приобретение – зарядная станция. Она стоит 25 тысяч гривен. К ней подключали ноутбуки, телефон, фен и главное – включали ингалятор для детей!

– Когда дети болели зимой было удобно, не нужно было искать пункты обогрева, – говорит Марта Любчик.

Юля с сыном Марком спасались в темные времена висящей на стене гирляндой на батарейках. Есть павербанки и запасы свечей.

Они живут в частном доме, пережить блекаут здесь – легче. Вода не исчезала, плита газовая. Только батареи были холодные – котел без электричества не работает. Спасло утепление дома за несколько месяцев до войны. Это советуют всем сделать в первую очередь.

— Из-за того, что мы с мужем утеплили дом минеральной ватой. 10 миллиметров – все как пишет книга. Этот дом в прошлом году после обстрелов трое суток держал тепло — было 16-18 градусов, — говорит киевлянка Юля Кириенко.

И несколько недель назад решили купить генератор!

— У генератора небольшая мощность, чтобы работал свет, стиральная машинка и особенно связь, то есть интернет, потому что, когда были обстрелы и у меня трое суток не было связи с мамой, которая сидела с моим ребенком, а я была в командировке в это время, это было очень страшно, — рассказывает Юля Кириенко.

Спрос на генераторы в августе вырос примерно на треть, однако в сетях ажиотажа нет. Если в прошлом году люди покупали, то теперь внимательно выбирают. В прошлом году в топе были 2-3 киловаттне генераторы, ныне спрос — на более мощные.

Цена на 5 киловаттный генератор почти 20 тысяч гривен, осенью прошлого года он стоил 40-50 тысяч. Несмотря на то, что в июле на генераторы вернули НДС, они существенно подешевели, чем в прошлом, во время бешеного спроса. Вдвое подешевели и павербанки. На треть упали цены на автономные зарядные станции. В августе их буквально разметали.

– Мы за месяц в Украине продали почти 20 тысяч зарядных станций, такого не было даже в ноябре прошлого года, тогда на пике, когда покупалось все на свете, все равно было примерно 14 тысяч, – говорит бренд-менеджер компании-производителя портативных зарядных станций Сергей Силин.

Спальники, сухпайки, туристические горелки. Все то, что раньше покупали в этом магазине – покупали для похода в горы. В прошлом году брали, чтобы выжить в городе в блекаут. Но сейчас чрезмерного спроса нет. Покупают активнее разве термобелье, чтобы согреться в холодной квартире. Хотя консультанты советуют флисовую одежду.

– Иногда люди думают, что термобелье – это панацея от холода, одели и тепло. Это не совсем так, она скорее подходит для активностей, если вы двигаетесь, физически активны, – рассказывает эксперт по туристическому снаряжению Артем.

Все наши герои хоть и готовятся к худшему, единодушны.

– Мы верим в ВСУ и верим, что все будет хорошо и хуже, чем в том году, уже не будет у нас никогда, – уверена киевлянка Людмила.

Павербанки и генераторы могут и не понадобиться, если каждый поможет энергосистеме пережить российский террор. Следует максимально экономить электроэнергию, особенно во время пиковой нагрузки. Не включать одновременно несколько приборов: стиральные машины и бойлеры использовать после 23 и до 7 утра. Установите экономичный свет не только в своей квартире, но и в коридорах и тамбурах многоэтажек.

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