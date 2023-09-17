Графіки знеструмлень готові, але відключення світла не плануються – Міненерго

В Міністерстві енергетики узгодили графіки відключень електроенергії на випадок масованих обстрілів Росією об’єктів енергетичної інфраструктури, але наразі планів щодо відключень світла немає.

Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

– По готовності генерації й розподільних мереж ми не плануємо відключень, не плануємо блекаутів. Але у нас є один великий виклик – це повторні атаки росіян на нашу енергосистему. Звичайно, ми їх очікуємо. За даними нашої і світової розвідки, росіяни планують продовжувати атаки на енергосистему, – заявила вона.

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Разом з тим, каже Гринчук, цьогоріч українські енергетики мають більше підготовки та розуміння щодо боротьби з наслідками масованих обстрілів. Крім того, небо України краще захищене системами ППО.

– Ми сподіваємося, що цього року нам вдасться бути більш готовими до атак і швидше відновлюватися, якщо все ж таки якісь пошкодження будуть. Ми не плануємо блекаутів і відключень, але операторами системи розподілу підготовлено графіки відключень, якщо раптом атаки росіян і пошкодження будуть такими, що нам доведеться впроваджувати ці графіки, – додала вона.

Раніше голова Укренерго казав, що магістральна мережа енергопостачання до зими практично готова. Разом з тим, триває збільшення запасу міцності, аби мати резерв в енергосистемі. Очільник Укренерго визнав, що масовані обстріли енергосистеми можуть змінити ситуацію, тому енергетики розглядають найгірші сценарії.

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