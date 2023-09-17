Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Разбитые авто и много “скорых”: на выезде из Киева произошло масштабное ДТП
ПВО уничтожила все 17 запущенных россиянами Шахедов – Воздушные силы
В Ровенской области учитель физкультуры побил ногами школьника
В Украине произошло землетрясение
Срочно
Угроза атаки дронами: в Днепре прогремели взрывы
Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

На Бахмутском направлении РФ сосредоточила 52 тыс. оккупантов — Восток

Російські окупанти в Криму
Фото: Pixabay

На Бахмутском направлении российские оккупанты сосредоточили 52 тыс. личного состава. Всего на Восточном направлении находится около 150 тыс. захватчиков.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.

– 52 тыс. личного состава и примерно 274 танка они там удерживают. Более тысячи бронированных машин, также 150 артиллерийских систем и чуть более 120 систем реактивного залпового огня, – сообщил он.

По словам Евлаша, всего на Восточном направлении враг сосредоточил около 150 тыс. оккупантов и тысячи единиц техники.

Сейчас смотрят

– Также они держат достаточно много своей техники. Около тысячи танков, около 3 тысяч боевых бронированных машин, тысячу артиллерийских систем и 600 систем РСЗО. Достаточно большая группировка, – добавил спикер.

Также военный рассказал, что потери врага на Востоке превышают украинские потери в 7-8 раз, что “противоречит любой военной логике и науке”.

Напомним, в Министерстве обороны Великобритании сообщили, что российские оккупанты превращают Токмак Запорожской области в главную опору своей второй линии обороны.

В сводке отмечается, что Россия вероятно разворачивает дополнительные блокпосты, противотанковые оборонительные ежи и выкапывает новые окопы, что осуществляется российской 58-й общевойсковой армией.

Читайте также
ВСУ расширяют плацдарм в районе Работино — ISW
На Бахмутском направлении РФ сосредоточила 52 тыс. оккупантов — Восток

Бахмут, Война в Украине, ВСУ, контрнаступ, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Наступление оккупантов на Купянском направлении замедлилось — Евлаш
проросійські окупанти
Сенаторы-республиканцы призвали Байдена немедленно передать Украине ATACMS
ATACMS
Генсек НАТО призвал готовиться к длительной войне РФ против Украины
На Бахмутском направлении РФ сосредоточила 52 тыс. оккупантов — Восток
Оккупанты превращают Токмак в главную опору второй линии обороны — разведка Британии
Окупаційні війська РФ
Россияне утверждают, что у берегов Крыма сбили шесть БпЛА
дрон

Загрузка

Игры
Видео
Итоги саммита YES: о чем говорили и о чем договорились

Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
Горит все: как живут люди в прифронтовой Павловке
На Бахмутском направлении РФ сосредоточила 52 тыс. оккупантов — Восток
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (15.09.2023)
На Бахмутском направлении РФ сосредоточила 52 тыс. оккупантов — Восток
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (15.09.2023)
На Бахмутском направлении РФ сосредоточила 52 тыс. оккупантов — Восток
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (15.09.2023)
На Бахмутском направлении РФ сосредоточила 52 тыс. оккупантов — Восток
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь