На Бахмутском направлении РФ сосредоточила 52 тыс. оккупантов — Восток

На Бахмутском направлении российские оккупанты сосредоточили 52 тыс. личного состава. Всего на Восточном направлении находится около 150 тыс. захватчиков.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.

– 52 тыс. личного состава и примерно 274 танка они там удерживают. Более тысячи бронированных машин, также 150 артиллерийских систем и чуть более 120 систем реактивного залпового огня, – сообщил он.

По словам Евлаша, всего на Восточном направлении враг сосредоточил около 150 тыс. оккупантов и тысячи единиц техники.

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– Также они держат достаточно много своей техники. Около тысячи танков, около 3 тысяч боевых бронированных машин, тысячу артиллерийских систем и 600 систем РСЗО. Достаточно большая группировка, – добавил спикер.

Также военный рассказал, что потери врага на Востоке превышают украинские потери в 7-8 раз, что “противоречит любой военной логике и науке”.

Напомним, в Министерстве обороны Великобритании сообщили, что российские оккупанты превращают Токмак Запорожской области в главную опору своей второй линии обороны.

В сводке отмечается, что Россия вероятно разворачивает дополнительные блокпосты, противотанковые оборонительные ежи и выкапывает новые окопы, что осуществляется российской 58-й общевойсковой армией.

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