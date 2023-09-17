На Бахмутском направлении РФ сосредоточила 52 тыс. оккупантов — Восток
На Бахмутском направлении российские оккупанты сосредоточили 52 тыс. личного состава. Всего на Восточном направлении находится около 150 тыс. захватчиков.
Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.
– 52 тыс. личного состава и примерно 274 танка они там удерживают. Более тысячи бронированных машин, также 150 артиллерийских систем и чуть более 120 систем реактивного залпового огня, – сообщил он.
По словам Евлаша, всего на Восточном направлении враг сосредоточил около 150 тыс. оккупантов и тысячи единиц техники.
– Также они держат достаточно много своей техники. Около тысячи танков, около 3 тысяч боевых бронированных машин, тысячу артиллерийских систем и 600 систем РСЗО. Достаточно большая группировка, – добавил спикер.
Также военный рассказал, что потери врага на Востоке превышают украинские потери в 7-8 раз, что “противоречит любой военной логике и науке”.
Напомним, в Министерстве обороны Великобритании сообщили, что российские оккупанты превращают Токмак Запорожской области в главную опору своей второй линии обороны.
В сводке отмечается, что Россия вероятно разворачивает дополнительные блокпосты, противотанковые оборонительные ежи и выкапывает новые окопы, что осуществляется российской 58-й общевойсковой армией.
Загрузка
Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.Наталья Луценко