ВСУ расширяют плацдарм в районе Работино — ISW

За последние несколько недель украинские силы, вероятно, сделали значительный тактический прорыв вдоль участка нынешнего российского оборонительного слоя в районе Работино Запорожской области, и продолжают расширять этот плацдарм.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Украинские войска продолжают наступательные операции на участке российской обороны к западу от Вербового с момента прорыва 4 сентября. ВСУ уже расширили брешь вдоль 2,6-километрового участка этих российских оборонительных позиций.

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Аналитики отмечают, что длительное отсутствие украинской тяжелой техники и транспортных средств на этом участке обороны продолжает указывать на то, что украинские войска еще не завершили прорыв этого оборонительного слоя.

Украинские официальные лица указывают, что ряд российских оборонительных позиций, которые сейчас находятся перед ВСУ, могут быть менее сложными, чем начальный оборонительный слой, который украинские войска прорвали на север.

— Российские войска сосредоточили большую часть своей боевой мощи на этих передовых оборонительных позициях для защиты от украинских контрнаступательных операций, и эти войска РФ, вероятно, понесли значительные потери и провели боевой отход на подготовленные позиции за нынешним оборонительным слоем, — говорится в материале.

ISW уже давно оценивает, что российским войскам не хватает живой силы, чтобы удерживать всю многоэшелонированную систему оборонительных укреплений на юге Украины.

Специалисты считают, что российские войска, которые защищают нынешний уровень обороны, скорее всего, являются элементами соединений, которые воюют в этом районе без ротации подразделений оперативного уровня с начала контрнаступления, или элементами соединений, которые были переброшены с других участков фронта.

Ранее в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что продвижение ВСУ на Запорожье заставило россиян передислоцировать элитные подразделения из-под Бахмута.

Источник : ISW

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