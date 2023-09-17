Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Разбитые авто и много “скорых”: на выезде из Киева произошло масштабное ДТП
ПВО уничтожила все 17 запущенных россиянами Шахедов – Воздушные силы
В Ровенской области учитель физкультуры побил ногами школьника
В Украине произошло землетрясение
Срочно
Угроза атаки дронами: в Днепре прогремели взрывы
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

ВСУ расширяют плацдарм в районе Работино — ISW

ВСУ расширяют плацдарм в районе Работино — ISW
Фото: Генштаб ВСУ

За последние несколько недель украинские силы, вероятно, сделали значительный тактический прорыв вдоль участка нынешнего российского оборонительного слоя в районе Работино Запорожской области, и продолжают расширять этот плацдарм.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Украинские войска продолжают наступательные операции на участке российской обороны к западу от Вербового с момента прорыва 4 сентября. ВСУ уже расширили брешь вдоль 2,6-километрового участка этих российских оборонительных позиций.

Сейчас смотрят

Аналитики отмечают, что длительное отсутствие украинской тяжелой техники и транспортных средств на этом участке обороны продолжает указывать на то, что украинские войска еще не завершили прорыв этого оборонительного слоя.

Украинские официальные лица указывают, что ряд российских оборонительных позиций, которые сейчас находятся перед ВСУ, могут быть менее сложными, чем начальный оборонительный слой, который украинские войска прорвали на север.

— Российские войска сосредоточили большую часть своей боевой мощи на этих передовых оборонительных позициях для защиты от украинских контрнаступательных операций, и эти войска РФ, вероятно, понесли значительные потери и провели боевой отход на подготовленные позиции за нынешним оборонительным слоем, — говорится в материале.

ISW уже давно оценивает, что российским войскам не хватает живой силы, чтобы удерживать всю многоэшелонированную систему оборонительных укреплений на юге Украины.

Специалисты считают, что российские войска, которые защищают нынешний уровень обороны, скорее всего, являются элементами соединений, которые воюют в этом районе без ротации подразделений оперативного уровня с начала контрнаступления, или элементами соединений, которые были переброшены с других участков фронта.

Ранее в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что продвижение ВСУ на Запорожье заставило россиян передислоцировать элитные подразделения из-под Бахмута.

Читайте также
ПВО уничтожила все выпущенные россиянами дроны и 6 из 10 ракет – Воздушные силы
Удар із літаків Ту-95 мс ракетами Х-101

Источник: ISW
Война в Украине, Запорожская область, ВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Наступление оккупантов на Купянском направлении замедлилось — Евлаш
проросійські окупанти
Сенаторы-республиканцы призвали Байдена немедленно передать Украине ATACMS
ATACMS
На Бахмутском направлении РФ сосредоточила 52 тыс. оккупантов — Восток
Російські окупанти в Криму
Генсек НАТО призвал готовиться к длительной войне РФ против Украины
ВСУ расширяют плацдарм в районе Работино — ISW
Оккупанты превращают Токмак в главную опору второй линии обороны — разведка Британии
Окупаційні війська РФ

Загрузка

Игры
Видео
Итоги саммита YES: о чем говорили и о чем договорились

Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
Горит все: как живут люди в прифронтовой Павловке
ВСУ расширяют плацдарм в районе Работино — ISW
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (15.09.2023)
ВСУ расширяют плацдарм в районе Работино — ISW
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (15.09.2023)
ВСУ расширяют плацдарм в районе Работино — ISW
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (15.09.2023)
ВСУ расширяют плацдарм в районе Работино — ISW
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь