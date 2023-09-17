На Бахмутському напрямку РФ зосередила 52 тис. окупантів – Схід

На Бахмутському напрямку російські окупанти зосередили 52 тис. особового складу. Всього на Східному напрямку перебуває близько 150 тис. загарбників.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

– 52 тис. особового складу та приблизно 274 танки вони там утримують. Понад тисячу броньованих машин, також 150 артилерійських систем і трохи більш як 120 систем реактивного залпового вогню, – повідомив він.

За словами Євлаша, всього на Східному напрямку ворог зосередив близько 150 тис. окупантів та тисячі одиниць техніки.

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– Також вони тримають досить багато своєї техніки. Близько тисячі танків, близько 3 тисяч бойових броньованих машин, тисячу артилерійських систем і 600 систем РСЗВ. Досить велике угруповування, – додав речник.

Також військовий розповів, що втрати ворога на Сході перевищують українські втрати у 7-8 разів, що “суперечить будь-якій військовій логіці та науці”.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що російські окупанти перетворюють Токмак Запорізької області на головну опору своєї другої лінії оборони.

У зведенні зазначається, що Росія ймовірно розгортає додаткові блокпости, протитанкові оборонні їжаки й викопує нові окопи, що здійснюється російською 58-ю загальновійськовою армією.

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