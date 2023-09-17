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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Окупанти перетворюють Токмак на головну опору другої лінії оборони – розвідка Британії

Окупаційні війська РФ
Фото: Getty Images

Російські окупанти перетворюють Токмак Запорізької області на головну опору своєї другої лінії оборони. 

Про це повідомляють у Міністерстві оборони Великої Британії у Twitter.

– Імовірно, що в останні дні російські сили зміцнили свою оборону довкола окупованого міста Токмак на півдні України, яке розташоване приблизно на відстані 16 км за межами нинішньої лінії фронту, – йдеться у повідомленні.

У зведенні розвідки Британії зазначається, що Росія ймовірно розгортає додаткові блокпости, протитанкові оборонні їжаки й викопує нові окопи, що здійснюється російською 58 загальновійськовою армією.

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– Токмак готується стати стрижнем другої головної лінії оборони Росії. Покращення міської оборони, ймовірно, свідчить про дедалі більше занепокоєння Росії через український тактичний прорив першої головної лінії оборони з півночі, – наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни повідомили, що на тлі контрнаступу Сили оборони просунулися на заході Запорізької області та в районі Бахмута Донецької області.

13 вересня українські війська домоглися часткових успіхів у районі Роботиного, а також у районі Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута) і Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута).

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Війна в Україні, Запорізька область, Російська агресія, Токмак
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