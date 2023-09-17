Оккупанты обстреляли Херсонскую область: погиб 69-летний мужчина

17 сентября около 15:00 оккупанты обстреляли Белозерскую общину Херсонского района.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

От полученных ранений погиб 69-летний мужчина, который находился во дворе домовладения. Данные о пострадавших уточняются.

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Также повреждены по меньшей мере пять частных домов и хозяйственные постройки.

– Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил государства-агрессора, – говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством Алешковской окружной прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны и умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 571-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Офис генпрокурора

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