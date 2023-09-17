Оккупанты обстреляли Херсонскую область: погиб 69-летний мужчина
17 сентября около 15:00 оккупанты обстреляли Белозерскую общину Херсонского района.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
От полученных ранений погиб 69-летний мужчина, который находился во дворе домовладения. Данные о пострадавших уточняются.
Также повреждены по меньшей мере пять частных домов и хозяйственные постройки.
– Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил государства-агрессора, – говорится в сообщении.
Под процессуальным руководством Алешковской окружной прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны и умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 571-е сутки.
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