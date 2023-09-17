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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Окупанти обстріляли Херсонську область: загинув 69-річний чоловік

Херсонська область - наслідки обстрілу РФ
Фото: Нацполіція

17 вересня близько 15:00 окупанти обстріляли Білозерську громаду Херсонського району. 

Про це повідомляють в Офісі генпрокурора.

Від отриманих поранень загинув 69-річний чоловік, який знаходився на подвірʼї домоволодіння. Дані щодо постраждалих уточнюються. 

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Також пошкоджено щонайменше пʼять приватних будинків та господарські споруди. 

– Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора, – йдеться у повідомленні. 

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Окупанти обстріляли Херсонську область: загинув 69-річний чоловік

Фото: Офіс генпрокурора

Окупанти обстріляли Херсонську область: загинув 69-річний чоловік

Фото: Офіс генпрокурора

Повномасштабна війна в Україні триває вже 571-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Офіс генпрокурора
Війна в Україні, Офіс генпрокурора, Російська агресія, Херсонська область
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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