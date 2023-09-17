Окупанти обстріляли Херсонську область: загинув 69-річний чоловік
17 вересня близько 15:00 окупанти обстріляли Білозерську громаду Херсонського району.
Про це повідомляють в Офісі генпрокурора.
Від отриманих поранень загинув 69-річний чоловік, який знаходився на подвірʼї домоволодіння. Дані щодо постраждалих уточнюються.
Також пошкоджено щонайменше пʼять приватних будинків та господарські споруди.
– Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора, – йдеться у повідомленні.
За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 571-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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