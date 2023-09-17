ЗСУ розширюють плацдарм в районі Роботиного – ISW

За останні кілька тижнів українські сили, ймовірно, зробили значний тактичний прорив вздовж ділянки нинішнього російського оборонного шару в районі Роботиного Запорізької області, та продовжують розширювати цей плацдарм.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Українські війська продовжують наступальні операції на ділянці російської оборони на захід від Вербового з моменту прориву 4 вересня. ЗСУ вже розширили пролом вздовж 2,6-кілометрової ділянки цих російських оборонних позицій.

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Аналітики зазначають, що тривала відсутність української важкої техніки і транспортних засобів на цій ділянці оборони продовжує вказувати на те, що українські війська ще не завершили прорив цього оборонного шару.

Українські офіційні особи вказують, що низка російських оборонних позицій, які наразі знаходяться перед ЗСУ, можуть бути менш складними, ніж початковий оборонний шар, який українські війська прорвали на північ.

– Російські війська зосередили більшу частину своєї бойової потужності на цих передових оборонних позиціях для захисту від українських контрнаступальних операцій, і ці війська РФ, ймовірно, зазнали значних втрат і провели бойовий відхід на підготовлені позиції за нинішнім оборонним шаром, – йдеться у матеріалі.

ISW вже давно оцінює, що російським військам не вистачає живої сили, щоб утримувати всю багатоешелоновану систему оборонних укріплень на півдні України.

Фахівці вважають, що російські війська, які захищають нинішній рівень оборони, швидше за все, є елементами з’єднань, які воюють в цьому районі без ротації підрозділів оперативного рівня з початку контрнаступу, або елементами з’єднань, що були перекинуті з інших ділянок фронту.

Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що просування ЗСУ на Запоріжжі змусило росіян передислокувати елітні підрозділи з-під Бахмута.

Джерело : ISW

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