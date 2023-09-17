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Продвижение ВСУ на Запорожье заставило россиян передислоцировать элитные подразделения из-под Бахмута — ISW

ЗСУ, українська армія
Фото: Getty Images

Продвижение Сил обороны Украины на западе Запорожской области, вероятно, заставило российское командование предоставить приоритет обороне в этом регионе и передислоцировать элементы относительно элитного формирования подальше от российской обороны возле Бахмута.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Указано, что североосетинские добровольческие батальоны Штурм Осетии и Алания, которые действуют на западе Запорожской области, 16 сентября опубликовали фото, на котором якобы изображен небольшой отряд российской 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в Нестерянке Запорожской области.

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Элементы 83-й бригады были развернуты для защиты от украинских контрнаступательных операций вокруг Клещиевки в конце июня и были замечены в боях в этом районе в конце августа.

По сообщениям, подразделения 83-й бригады все еще действовали в районе Бахмута по состоянию на 11 сентября, хотя части бригады, возможно, были разделены между двумя разными секторами фронта.

— Клещиевка была центром боевых действий в районе Бахмута в течение последних недель, и передислокация любых подразделений 83-й бригады на фоне украинского продвижения в районе Клещиевки свидетельствует о глубокой обеспокоенности украинскими наступательными операциями в западной части Запорожской области и о том, что россияне предпочитают оборону в этом регионе, — говорится в материале.

Аналитики указывают, что украинское контрнаступление закрепило в этом районе относительно элитные части и соединения, в частности, 98-й дивизии ВДВ, 83-й бригады ВДВ, 11-й бригады ВДВ, 31-й бригады ВДВ, 106-й дивизии ВДВ, а также 364-й бригады спецназа.

— Российские войска до сих пор не желали отправлять эти относительно элитные формирования на помощь в критически важных оборонительных усилиях на западе Запорожской области, а украинские операции вокруг Бахмута, похоже, продолжают препятствовать российскому командованию сделать это в полном объеме, — добавляют в Институте.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в течение суток украинские защитники уничтожили еще 530 российских оккупантов и более полусотни единиц вражеского вооружения.

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Источник: ISW
Война в Украине, Донецкая область, Запорожская область, ВСУ
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