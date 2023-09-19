Боеприпасы и защитные транспортные средства: Германия объявила о новом пакете помощи

Германия объявила о предоставлении Украине нового пакета помощи стоимостью €400 млн.

Об этом сообщил министр обороны Борис Писториус, которого цитирует немецкая газета Bild.

— Мы поставляем дополнительные боеприпасы: взрывчатые, минометные, противоминометные. Потому что боеприпасы — это то, что наиболее остро необходимо Украине в ее оборонительной борьбе с жестокой агрессивной войной, — сказал он.

Отмечается, что помощь будет включать дополнительные боеприпасы, защитные транспортные средства и системы разминирования. Кроме того, Германия планирует отправить одежду, а также электро- и теплогенераторы на предстоящую зиму.

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Писториус отметил, что страна до сих пор не приняла решение, отправлять ли немецкие ракеты.

— Обязанность всего федерального правительства — очень тщательно взвешивать каждую поставку оружия. Необходимо прояснить ряд политических, правовых, военных и технических аспектов. Это непросто. Еще не решено, отправит ли федеральное правительство крылатые ракеты Taurus, — сказал министр.

Ранее Писториус заявил, что Германия может одобрить ракеты Taurus для Украины через одну-две недели.

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