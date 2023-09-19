Боєприпаси і бронемашини: Німеччина оголосила про пакет допомоги Україні

Міністерство оборони Німеччини оголосило про надання Україні нового пакету допомоги вартістю €400 млн.

Допомога міститиме додаткові боєприпаси, захисні транспортні засоби та системи розмінування. Крім того, Німеччина планує відправити одяг, а також електро- та теплогенератори на майбутню зиму.

– Ми постачаємо додаткові боєприпаси: вибухові, мінометні, протимінометні. Боєприпаси – це те, що найгостріше необхідно Україні в оборонній боротьбі з жорстокою агресивною війною, – сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Зокрема, Німеччина планує передати Україні 30 тис. 155-мм артилерійських розривних снарядів, близько 3,8 тис. димових боєприпасів для 155-мм артилерії, 105 тис. розривних боєприпасів 120-мм, димових та освітлювальних мінометних снарядів, а також 480 реактивних снарядів АТ-2.

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Німеччина надасть допомогу в боротьбі з мінними загородженнями РФ за допомогою систем розмінування, броньованих інженерних та евакуаційних машин. Міноборони ФРН надає 200 бойових броньованих машин MRAP, щоб фахівці з розмінування могли підійти до російських мінних загороджень у захищеному вигляді.

За допомогою зимового спорядження і комплектів запасних частин планують зміцнити ЗСУ на найближчі місяці. Цій меті слугуватиме і вже переданий мобільний польовий госпіталь.

Крім того, 50 надводних безпілотників допоможуть вигнати російські війська не тільки на суходолі, а й на морі.

Проте Пісторіус зазначив, що країна досі не ухвалила рішення, чи надсилати німецькі ракети Taurus.

– Обов’язок усього федерального уряду – дуже ретельно зважувати кожну поставку зброї. Необхідно прояснити низку політичних, правових, військових і технічних аспектів. Це непросто. Ще не вирішено, чи відправить федеральний уряд крилаті ракети Taurus, – сказав міністр.

Раніше міністр оборони Пісторіус заявив, що Німеччина може схвалити ракети Taurus для України через один-два тижні.

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