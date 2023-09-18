До зимы ВСУ могут прорвать сухопутный коридор в Крым — Буданов
До наступления зимы Сили обороны Украины могут успеть разрушить сухопутный коридор из оккупированного Крыма на временно захваченные Россией территории Украины.
Об этом в интервью изданию The Economist заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов.
Он отметил, что первый оборонительный рубеж россиян в Запорожской области уже местами пробит, а это значит, что операция по разрыву сухопутной связи между Россией и Крымом может быть осуществлена еще до наступления зимы.
Возможно, Украина уже задействовала некоторые свои резервные войска для контрнаступления, но Россия, возможно, от отчаяния, кидает в бой недоукомплектованные резервы, которые не планировала задействовать до конца октября.
Вопреки заявлениям Российской Федерации, у нее нет абсолютно никакого стратегического резерва, заявил Кирилл Буданов.
По его словам, 25 общевойсковая армия РФ, преждевременно развернутая на восточном фронте в районе Лимана и Купянска, располагает лишь 80% личного состава и 55% техники, которые должны были быть в ее распоряжении.
Ранее Кирилл Буданов рассказывал, что Россия получает боеприпасы от КНДР уже в течение полутора месяцев. Среди вооружения, в частности, — снаряды для пушек и РСЗО Град.
Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.Наталья Луценко