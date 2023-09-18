До зими ЗСУ можуть прорвати сухопутний коридор до Криму — Буданов
До настання зими Сили оборони України можуть встигнути зруйнувати сухопутний коридор з окупованого Криму на тимчасово захоплені Росією території України.
Про це в інтерв’ю виданню The Economist заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов.
Він зазначив, що перший оборонний рубіж росіян у Запорізькій області вже подекуди пробитий, а це означає, що операція з розриву сухопутного зв’язку між Росією і Кримом може бути здійснена ще до настання зими.
Можливо, Україна вже залучила деякі свої резервні війська для контрнаступу, але Росія, можливо, від відчаю, кидає в бій недоукомплектовані резерви, які не планувала залучити до кінця жовтня.
Всупереч заявам Російської Федерації, у неї немає абсолютно ніякого стратегічного резерву, заявив Кирило Буданов.
За його словами, 25 загальновійськова армія РФ, передчасно розгорнута на східному фронті в районі Лиману та Куп’янська, має у своєму розпорядженні лише 80% особового складу і 55% техніки, які мали бути в її розпорядженні.
Раніше Кирило Буданов розповідав, що Росія отримує боєприпаси від КНДР вже впродовж півтора місяця. Серед озброєння, зокрема, – снаряди для гармат і РСЗВ Град.
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