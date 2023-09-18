Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Розтрощені авто та багато “швидких”: на виїзді з Києва сталася масштабна ДТП
ППО знищила всі 17 запущених росіянами Шахедів – Повітряні сили
На Рівненщині вчитель фізкультури побив ногами школяра
Терміново
Працює ППО: у Хмельницькій області пролунали вибухи
ППО знищила всі випущені росіянами дрони та 6 із 10 ракет – Повітряні сили
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

До зими ЗСУ можуть прорвати сухопутний коридор до Криму — Буданов

Кирило Буданов
Фото: УНІАН

До настання зими Сили оборони України можуть встигнути зруйнувати сухопутний коридор з окупованого Криму на тимчасово захоплені Росією території України.

Про це в інтерв’ю виданню The Economist заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов.

Він зазначив, що перший оборонний рубіж росіян у Запорізькій області вже подекуди пробитий, а це означає, що операція з розриву сухопутного зв’язку між Росією і Кримом може бути здійснена ще до настання зими.

Зараз дивляться

Можливо, Україна вже залучила деякі свої резервні війська для контрнаступу, але Росія, можливо, від відчаю, кидає в бій недоукомплектовані резерви, які не планувала залучити до кінця жовтня.

Читайте також
Повільніше, ніж очікувалося, але послідовно: Міллі про контрнаступ ЗСУ
Бої на фронті

Всупереч заявам Російської Федерації, у неї немає абсолютно ніякого стратегічного резерву, заявив Кирило Буданов.

За його словами, 25 загальновійськова армія РФ, передчасно розгорнута на східному фронті в районі Лиману та Куп’янська, має у своєму розпорядженні лише 80% особового складу і 55% техніки, які мали бути в її розпорядженні.

Раніше Кирило Буданов розповідав, що Росія отримує боєприпаси від КНДР вже впродовж півтора місяця. Серед озброєння, зокрема, – снаряди для гармат і РСЗВ Град.

Кирило Буданов, Крим, Розвідка
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Військові склади на Заході не зовсім порожні. Буданов відкидає зниження підтримки України
снаряди, боєприпаси для ЗСУ
РФ перекинула під Роботине 10 тис. “елітних” десантників – розвідка Британії
проросійські окупанти
Росія готова активізувати мобілізацію — Буданов
армія РФ російські військові
Бавовна надвечір: у Севастополі пролунали вибухи
Вибух
РФ розосереджує кораблі й ховає їх ближче до Новоросійська – Братчук
ЧФ РФ
Ігри
Відео
Підсумки саміту YES: про що говорили та до чого домовились

Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (17.09.2023)
До зими ЗСУ можуть прорвати сухопутний коридор до Криму — Буданов
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (17.09.2023)
До зими ЗСУ можуть прорвати сухопутний коридор до Криму — Буданов
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (17.09.2023)
До зими ЗСУ можуть прорвати сухопутний коридор до Криму — Буданов
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (17.09.2023)
До зими ЗСУ можуть прорвати сухопутний коридор до Криму — Буданов
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь