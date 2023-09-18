Контрнаступление не очень быстрое, но мы ежедневно продвигаемся вперед – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление Сил обороны продвигается медленно, но украинские военные имеют инициативу и продвигаются вперед.
Об этом он сказал в передаче 60 минут Скотта Пелли телекомпании СBS.
— Это сложная ситуация. Я буду с вами абсолютно откровенным. У нас есть инициатива. Это плюс. Мы остановили российское наступление и перешли в контрнаступление. И несмотря на это, оно не очень быстрое. Важно, что мы ежедневно продвигаемся вперед и освобождаем территории, — сказал президент.
По словам Зеленского, сейчас линия фронта превратилась в артиллерийскую дуэль, где россияне и украинцы выпускают по 40 тысяч снарядов в день. Война с использованием беспилотников также замедлила прогресс.
— Мы должны освободить нашу территорию как можно больше и двигаться вперед, даже если это меньше (полмили) или (сто) метров, мы должны это сделать. Мы не должны давать Путину передышки, — подчеркнул глава государства.
Ведущий также спросил Зеленского, чего пытается достичь Путин, убивая гражданских.
— Сломать (нас). И выбирая гражданские цели, Путин хотел достичь именно этого — сломать (нас). Этому человеку, который прошел свой путь с такими кровавыми действиями, со всем, что он говорил, нельзя доверять. Такому человеку нельзя доверять, потому что он уже давно не является человеком, — ответил он.
Ранее американский военный аналитик Майкл Кофман заявил, что контрнаступление Сил обороны Украины переходит в решающую стадию. Бойцы ВСУ имеют реальный шанс полностью выбить оккупантов с украинской земли.
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