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Контрнаступление не очень быстрое, но мы ежедневно продвигаемся вперед – Зеленский

Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление Сил обороны продвигается медленно, но украинские военные имеют инициативу и продвигаются вперед.

Об этом он сказал в передаче 60 минут Скотта Пелли телекомпании СBS.

— Это сложная ситуация. Я буду с вами абсолютно откровенным. У нас есть инициатива. Это плюс. Мы остановили российское наступление и перешли в контрнаступление. И несмотря на это, оно не очень быстрое. Важно, что мы ежедневно продвигаемся вперед и освобождаем территории, — сказал президент.

По словам Зеленского, сейчас линия фронта превратилась в артиллерийскую дуэль, где россияне и украинцы выпускают по 40 тысяч снарядов в день. Война с использованием беспилотников также замедлила прогресс.

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— Мы должны освободить нашу территорию как можно больше и двигаться вперед, даже если это меньше (полмили) или (сто) метров, мы должны это сделать. Мы не должны давать Путину передышки, — подчеркнул глава государства.

Ведущий также спросил Зеленского, чего пытается достичь Путин, убивая гражданских.

— Сломать (нас). И выбирая гражданские цели, Путин хотел достичь именно этого — сломать (нас). Этому человеку, который прошел свой путь с такими кровавыми действиями, со всем, что он говорил, нельзя доверять. Такому человеку нельзя доверять, потому что он уже давно не является человеком, — ответил он.

Ранее американский военный аналитик Майкл Кофман заявил, что контрнаступление Сил обороны Украины переходит в решающую стадию. Бойцы ВСУ имеют реальный шанс полностью выбить оккупантов с украинской земли.

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Источник: CBS News
Война в Украине, Владимир Зеленский, контрнаступ
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