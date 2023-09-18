Контрнаступ не дуже швидкий, але ми щодня просуваємося вперед – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський визнав, що контрнаступ Сил оборони просувається повільно, але українські військові мають ініціативу і просуваються вперед.
Про це він сказав у передачі 60 хвилин Скотта Пеллі телекомпанії СBS.
– Це складна ситуація. Я буду з вами абсолютно відвертим. У нас є ініціатива. Це плюс. Ми зупинили російський наступ і перейшли в контрнаступ. І попри це, він не дуже швидкий. Важливо, що ми щодня просуваємося вперед і звільняємо території, – сказав президент.
За словами Зеленського, зараз лінія фронту перетворилася на артилерійську дуель, де росіяни і українці випускають по 40 тисяч снарядів на день. Війна з використанням безпілотників також сповільнила прогрес.
– Ми повинні звільнити нашу територію якомога більше і рухатися вперед, навіть якщо це менше (пів милі) або (сто) метрів, ми повинні це зробити. Ми не повинні давати Путіну перепочинку, – наголосив глава держави.
Ведучий також запитав Зеленського, чого намагається досягти Путін, вбиваючи цивільних.
– Зламати (нас). І обираючи цивільні цілі, Путін хотів досягти саме цього – зламати (нас). Цій людині, яка пройшла свій шлях з такими кривавими діями, з усім, що вона говорила, не можна довіряти. Такій людині не можна довіряти, тому що вона вже давно не є людиною, – відповів він.
Раніше американський військовий аналітик Майкл Кофман заявив, що контрнаступ Сил оборони України переходить у вирішальну стадію. Бійці ЗСУ мають реальний шанс повністю вибити окупантів з української землі.
Завантаження
Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко