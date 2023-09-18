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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Контрнаступ не дуже швидкий, але ми щодня просуваємося вперед – Зеленський

Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський визнав, що контрнаступ Сил оборони просувається повільно, але українські військові мають ініціативу і просуваються вперед.

Про це він сказав у передачі 60 хвилин Скотта Пеллі телекомпанії СBS.

– Це складна ситуація. Я буду з вами абсолютно відвертим. У нас є ініціатива. Це плюс. Ми зупинили російський наступ і перейшли в контрнаступ. І попри це, він не дуже швидкий. Важливо, що ми щодня просуваємося вперед і звільняємо території, – сказав президент.

За словами Зеленського, зараз лінія фронту перетворилася на артилерійську дуель, де росіяни і українці випускають по 40 тисяч снарядів на день. Війна з використанням безпілотників також сповільнила прогрес.

Зараз дивляться

– Ми повинні звільнити нашу територію якомога більше і рухатися вперед, навіть якщо це менше (пів милі) або (сто) метрів, ми повинні це зробити. Ми не повинні давати Путіну перепочинку, – наголосив глава держави.

Ведучий також запитав Зеленського, чого намагається досягти Путін, вбиваючи цивільних.

– Зламати (нас). І обираючи цивільні цілі, Путін хотів досягти саме цього – зламати (нас). Цій людині, яка пройшла свій шлях з такими кривавими діями, з усім, що вона говорила, не можна довіряти. Такій людині не можна довіряти, тому що вона вже давно не є людиною, – відповів він.

Раніше американський військовий аналітик Майкл Кофман заявив, що контрнаступ Сил оборони України переходить у вирішальну стадію. Бійці ЗСУ мають реальний шанс повністю вибити окупантів з української землі.

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Джерело: CBS News
Війна в Україні, Володимир Зеленський, контрнаступ
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