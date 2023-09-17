Контрнаступление ВСУ переходит в решающую стадию — американский аналитик
Контрнаступление Сил обороны Украины переходит в решающую стадию. Бойцы ВСУ имеют реальный шанс полностью выбить оккупантов с украинской земли.
Об этом американский военный аналитик Майкл Кофман рассказал Der Spiegel.
– Считаю справедливым сказать, что контрнаступление ВСУ вступает в решающую фазу. Трудно оценить, когда наступательная операция может кульминировать или закончиться. Такие вещи, как правило, не происходят линейно, но очевидно, что мы приближаемся к последним этапам этой операции, – сказал он.
Аналитик отметил, что на линии фронта стратегические резервы развернули как украинские войска, так и армия РФ, поэтому эта битва сводится к относительному балансу истощения. Военные действия могут происходить нелинейно.
– Важно, кто лучше распоряжается своими силами, сохраняя боевой состав и боеприпасы. Существует реальная возможность прорыва украинских сил через российские линии. Безусловно, за последние пару недель импульс набрал обороты, так что динамика несколько изменилась. Если российские военные истощены и не будут иметь дополнительных резервов, чтобы бросить их в бой, это может поставить армию РФ в ненадежное положение. Это не салонная игра, где можно легко предсказать результаты, – пояснил эксперт.
Напомним, на Бахмутском направлении российские оккупанты сосредоточили 52 тыс. личного состава. Всего на Восточном направлении находится около 150 тыс. захватчиков и тысячи единиц техники.
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