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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Контрнаступление ВСУ переходит в решающую стадию — американский аналитик

війна
Фото: Генштаб ВСУ

Контрнаступление Сил обороны Украины переходит в решающую стадию. Бойцы ВСУ имеют реальный шанс полностью выбить оккупантов с украинской земли.

Об этом американский военный аналитик Майкл Кофман рассказал Der Spiegel.

– Считаю справедливым сказать, что контрнаступление ВСУ вступает в решающую фазу. Трудно оценить, когда наступательная операция может кульминировать или закончиться. Такие вещи, как правило, не происходят линейно, но очевидно, что мы приближаемся к последним этапам этой операции, – сказал он.

Аналитик отметил, что на линии фронта стратегические резервы развернули как украинские войска, так и армия РФ, поэтому эта битва сводится к относительному балансу истощения. Военные действия могут происходить нелинейно.

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– Важно, кто лучше распоряжается своими силами, сохраняя боевой состав и боеприпасы. Существует реальная возможность прорыва украинских сил через российские линии. Безусловно, за последние пару недель импульс набрал обороты, так что динамика несколько изменилась. Если российские военные истощены и не будут иметь дополнительных резервов, чтобы бросить их в бой, это может поставить армию РФ в ненадежное положение. Это не салонная игра, где можно легко предсказать результаты, – пояснил эксперт.

Напомним, на Бахмутском направлении российские оккупанты сосредоточили 52 тыс. личного состава. Всего на Восточном направлении находится около 150 тыс. захватчиков и тысячи единиц техники.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 571-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, ВСУ, контрнаступ, Російська агресія
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