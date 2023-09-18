Минус два корабля РФ: Юсов о повреждениях Василия Быкова и Сергея Котова

В ночь на 14 сентября в Черном море украинские военные поразили российские патрульные корабли Василий Быков и Сергей Котов.

Об этом представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил в комментарии LIGA.net.

Он отметил, что сами россияне подтверждают результативную атаку на судно. Так, в информационной справке о ситуации от 13-14 сентября начальник разведывательного отдела штаба округа полковник Филатов заявил о поражении кораблей.

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Он написал, что 14 сентября в 04:40 были атакованы патрульные корабли Василий Быков и Сергей Котов.

На втором корабле поврежден винт, есть пробоина в левом борту 50 на 100 см выше ватерлинии.

— Оба эти поражения достаточно серьезные. Это означает, что на длительный период корабль Сергей Котов будет находиться на ремонте и не будет участвовать в агрессивных действиях государства-агрессора против Украины, — заявил Юсов.

Напомним, что в ночь на 13 сентября во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы, после чего загорелся Севастопольский морской завод.

Разведка Минобороны Великобритании подтвердила вывод из строя БДК Минск и подводной лодки Ростов-на-Дону.

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