Минус два корабля РФ: Юсов о повреждениях Василия Быкова и Сергея Котова
В ночь на 14 сентября в Черном море украинские военные поразили российские патрульные корабли Василий Быков и Сергей Котов.
Об этом представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил в комментарии LIGA.net.
Он отметил, что сами россияне подтверждают результативную атаку на судно. Так, в информационной справке о ситуации от 13-14 сентября начальник разведывательного отдела штаба округа полковник Филатов заявил о поражении кораблей.
Он написал, что 14 сентября в 04:40 были атакованы патрульные корабли Василий Быков и Сергей Котов.
На втором корабле поврежден винт, есть пробоина в левом борту 50 на 100 см выше ватерлинии.
— Оба эти поражения достаточно серьезные. Это означает, что на длительный период корабль Сергей Котов будет находиться на ремонте и не будет участвовать в агрессивных действиях государства-агрессора против Украины, — заявил Юсов.
Напомним, что в ночь на 13 сентября во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы, после чего загорелся Севастопольский морской завод.
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