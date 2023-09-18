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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Мінус два кораблі РФ: Юсов про пошкодження Василя Бикова та Сергія Котова

Мінус два кораблі РФ: Юсов про пошкодження Василя Бикова та Сергія Котова
Фото: УНІАН

У ніч проти 14 вересня у Чорному морі українські військові вразили російські патрульні кораблі Василь Биков та Сергій Котов.

Про це представник ГУР Міноборони Андрій Юсов повідомив у коментарі LIGA.net.

Він зазначив, що самі росіяни підтверджують результативну атаку на судно. Так, в інформаційній довідці про ситуацію від 13-14 вересня начальник розвідувального відділу штабу округу полковник Філатов заявив про ураження кораблів.

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Він написав, що 14 вересня о 04:40 було атаковано патрульні кораблі Василь Биков та Сергій Котов.

На другому кораблі пошкоджено ґвинт, є пробоїна у лівому борту 50 на 100 см вище за ватерлінію.

– Обидва ці ураження досить серйозні. Це означає, що на тривалий період корабель Сергей Котов перебуватиме на ремонті і не братиме участі в агресивних діях держави-агресора проти України, — заявив Юсов.

Нагадаємо, що у ніч на 13 вересня у тимчасово окупованому Севастополі прогриміли вибухи, після чого загорівся Севастопольський морський завод.

Розвідка Міноборони Великої Британії підтвердила виведення з ладу ВДК Мінськ і підводного човна Ростов-на-Дону.

Андрій Юсов, Війна в Україні, Кораблі, флот РФ, Чорне море, Чорноморський флот РФ
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