Мінус два кораблі РФ: Юсов про пошкодження Василя Бикова та Сергія Котова
У ніч проти 14 вересня у Чорному морі українські військові вразили російські патрульні кораблі Василь Биков та Сергій Котов.
Про це представник ГУР Міноборони Андрій Юсов повідомив у коментарі LIGA.net.
Він зазначив, що самі росіяни підтверджують результативну атаку на судно. Так, в інформаційній довідці про ситуацію від 13-14 вересня начальник розвідувального відділу штабу округу полковник Філатов заявив про ураження кораблів.
Він написав, що 14 вересня о 04:40 було атаковано патрульні кораблі Василь Биков та Сергій Котов.
На другому кораблі пошкоджено ґвинт, є пробоїна у лівому борту 50 на 100 см вище за ватерлінію.
– Обидва ці ураження досить серйозні. Це означає, що на тривалий період корабель Сергей Котов перебуватиме на ремонті і не братиме участі в агресивних діях держави-агресора проти України, — заявив Юсов.
Нагадаємо, що у ніч на 13 вересня у тимчасово окупованому Севастополі прогриміли вибухи, після чого загорівся Севастопольський морський завод.
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