Румыния может запретить импорт украинской агропродукции на 30 дней

Румыния введет запрет на ввоз украинской агропродукции на 30 дней, если страна получит соответствующие запросы на экспорт.

Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, сообщает RFI.

Он отметил, что ждет предложения по лицензированию экспорта зерновых от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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Чолаку добавил, что после решения Европейской комиссии не продлевать запрет на украинскую агропродукцию “ни одного килограмма пшеницы не было импортировано в Румынию из Украины”.

— Если будут запросы на экспорт в Румынию, я обязательно попрошу министра аграрной политики и министра экономики принять совместный приказ о том, что сроком на 30 дней, пока все не выяснится, ограничения будут продлены. Повторяю, запросов нет, и хочу заверить аграриев, что такого, как было год назад, уже не будет, — сказал Чолаку.

Напомним, 15 сентября Еврокомиссия отменила ограничения по импорту украинского зерна.

Однако Польша, Венгрия и Словакия объявили о сохранении собственных ограничений на импорт, несмотря на решение Еврокомиссии.

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