Румыния может запретить импорт украинской агропродукции на 30 дней
Румыния введет запрет на ввоз украинской агропродукции на 30 дней, если страна получит соответствующие запросы на экспорт.
Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, сообщает RFI.
Он отметил, что ждет предложения по лицензированию экспорта зерновых от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Чолаку добавил, что после решения Европейской комиссии не продлевать запрет на украинскую агропродукцию “ни одного килограмма пшеницы не было импортировано в Румынию из Украины”.
— Если будут запросы на экспорт в Румынию, я обязательно попрошу министра аграрной политики и министра экономики принять совместный приказ о том, что сроком на 30 дней, пока все не выяснится, ограничения будут продлены. Повторяю, запросов нет, и хочу заверить аграриев, что такого, как было год назад, уже не будет, — сказал Чолаку.
Напомним, 15 сентября Еврокомиссия отменила ограничения по импорту украинского зерна.
Однако Польша, Венгрия и Словакия объявили о сохранении собственных ограничений на импорт, несмотря на решение Еврокомиссии.
Загрузка
Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.Наталья Луценко