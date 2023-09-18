Румунія може заборонити імпорт української агропродукції на 30 днів
Румунія запровадить заборону на ввезення української агропродукції на 30 днів, якщо країна отримає відповідні запити на експорт.
Про це заявив прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, повідомляє RFI.
Він зазначив, що чекає на пропозиції щодо ліцензування експорту зернових від прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Чолаку додав, що після рішення Європейської комісії не продовжувати заборону на українську агропродукцію “жодного кілограма пшениці не було імпортовано до Румунії з України”.
– Якщо будуть запити на експорт до Румунії, я обов’язково попрошу міністра аграрної політики та міністра економіки ухвалити спільний наказ про те, що терміном на 30 днів, поки все не з’ясується, обмеження буде продовжено. Повторюю, запитів немає, і хочу запевнити аграріїв, що такого, як було рік тому, вже не буде, – сказав Чолаку.
Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна.
Проте Польща, Угорщина та Словаччина оголосили про збереження власних обмежень на імпорт, попри рішення Єврокомісії.
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