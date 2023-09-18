Румунія може заборонити імпорт української агропродукції на 30 днів

Румунія запровадить заборону на ввезення української агропродукції на 30 днів, якщо країна отримає відповідні запити на експорт.

Про це заявив прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, повідомляє RFI.

Він зазначив, що чекає на пропозиції щодо ліцензування експорту зернових від прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Зараз дивляться

Чолаку додав, що після рішення Європейської комісії не продовжувати заборону на українську агропродукцію “жодного кілограма пшениці не було імпортовано до Румунії з України”.

– Якщо будуть запити на експорт до Румунії, я обов’язково попрошу міністра аграрної політики та міністра економіки ухвалити спільний наказ про те, що терміном на 30 днів, поки все не з’ясується, обмеження буде продовжено. Повторюю, запитів немає, і хочу запевнити аграріїв, що такого, як було рік тому, вже не буде, – сказав Чолаку.

Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна.

Проте Польща, Угорщина та Словаччина оголосили про збереження власних обмежень на імпорт, попри рішення Єврокомісії.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.