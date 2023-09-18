Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Розтрощені авто та багато “швидких”: на виїзді з Києва сталася масштабна ДТП
ППО знищила всі 17 запущених росіянами Шахедів – Повітряні сили
Терміново
На Хмельниччині уламки ракет впали на колію та територію підприємства
На Рівненщині вчитель фізкультури побив ногами школяра
ППО знищила всі випущені росіянами дрони та 6 із 10 ракет – Повітряні сили
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Румунія може заборонити імпорт української агропродукції на 30 днів

Марчел Чолаку та Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

Румунія запровадить заборону на ввезення української агропродукції на 30 днів, якщо країна отримає відповідні запити на експорт.

Про це заявив прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, повідомляє RFI.

Він зазначив, що чекає на пропозиції щодо ліцензування експорту зернових від прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Зараз дивляться

Чолаку додав, що після рішення Європейської комісії не продовжувати заборону на українську агропродукцію “жодного кілограма пшениці не було імпортовано до Румунії з України”.

– Якщо будуть запити на експорт до Румунії, я обов’язково попрошу міністра аграрної політики та міністра економіки ухвалити спільний наказ про те, що терміном на 30 днів, поки все не з’ясується, обмеження буде продовжено. Повторюю, запитів немає, і хочу запевнити аграріїв, що такого, як було рік тому, вже не буде, – сказав Чолаку.

Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна.

Проте Польща, Угорщина та Словаччина оголосили про збереження власних обмежень на імпорт, попри рішення Єврокомісії.

Читайте також
Заборона експорту зерна: Україна подасть до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину
зерно урожай

експорт зерна, Зерно, Румунія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Заборона експорту зерна: Україна подасть до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину
зерно урожай
У Болгарії на узбережжі знайшли безпілотник із вибухівкою
Болгарія, пляж
Перші два судна пройшли тимчасовим коридором до порту Чорноморськ
торгове судно
ЄС закликає Польщу, Угорщину і Словаччину бути конструктивними у питанні українського зерна
зерно урожай
У Чернігові трьох працівників сільського господарства засипало зерном: вони загинули
Румунія може заборонити імпорт української агропродукції на 30 днів

Завантаження

Ігри
Відео
Підсумки саміту YES: про що говорили та до чого домовились

Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
Поліція вивозить дітей із небезпечних районів Запоріжжя: скільки ще лишається у небезпеці
Румунія може заборонити імпорт української агропродукції на 30 днів
”Наше золоте правило – врятувати людей”: надзвичайники відверто розповіли про свою службу
Румунія може заборонити імпорт української агропродукції на 30 днів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (17.09.2023)
Румунія може заборонити імпорт української агропродукції на 30 днів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (17.09.2023)
Румунія може заборонити імпорт української агропродукції на 30 днів
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь