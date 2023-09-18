Зеленский рассказал, какой сигнал посылают удары дронов по России

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет моральное право бить по территории России.

Об этом он сказал в передаче 60 минут Скотта Пелли телекомпании СBS.

Зеленский отметил, что ВСУ используют оружие партнеров только на украинской территории.

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По его словам, есть некоторые операции, которые Украина проводит, отвечая на соответствующие операции со стороны РФ. Однако это не карательные операции, как это делают россияне, убивая гражданское население.

— Но Россия должна знать, что если из того или иного места, где бы оно ни было, будет вылетать ракета по Украине, значит в это место Украина имеет все моральные права ответить, — сказал он.

Президент добавил, что некоторыми операциями Украина пытается привлечь внимание россиян, демонстрируя, что их небо не так закрыто, как им кажется и те или иные институты не в такой безопасности.

— Все разговоры, все ваши деньги, все миллионы и все миллиарды, которые вы давали на милитаризацию вашего государства, — все это так не работает, как вам кажется. Вы не сохраните спокойствие, если будете уничтожать мирное население, и в этом случае это мы — Украина, — подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что Украина не атакует гражданское население России, но россияне должны знать, что Украина способна отвечать.

— Если вы выключаете нам свет, лишаете нас электричества, лишаете нас воды, бензина — вы должны знать, что ваше военно-политическое руководство все это делает. Вы должны знать, что мы также имеем на это право, — подытожил президент.

Зеленский также не исключает новых ударов по кораблям РФ.

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