Зеленський розповів, який сигнал посилають удари дронів по Росії
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має моральне право бити по території Росії.
Про це він сказав у передачі 60 хвилин Скотта Пеллі телекомпанії СBS.
Зеленський зазначив, що ЗСУ використовують зброю партнерів лише на українській території.
За його словами, є деякі операції, які Україна проводить, відповідаючи на відповідні операції з боку РФ. Однак це не каральні операції, як це роблять росіяни, вбиваючи цивільне населення.
– Але Росія повинна знати, що якщо з того чи іншого місця, хоч би де воно було, буде вилітати ракета по Україні, значить у це місце Україна має всі моральні права відповісти, – сказав він.
Президент додав, що деякими операціями Україна намагається привернути увагу росіян, демонструючи, що їхнє небо не так закрите, як їм здається й ті чи інші інституції не в такій безпеці.
– Всі розмови, всі ваші гроші, всі мільйони та всі мільярди, що ви давали на мілітаризацію вашої держави, – все це так не працює, як вам здається. Ви не збережете спокій, якщо будете знищувати мирне населення, і в цьому випадку це ми – Україна, – наголосив він.
Зеленський наголосив, що Україна не атакує цивільне населення Росії, але росіяни повинні знати, що Україна здатна відповідати.
– Якщо ви вимикаєте нам світло, позбавляєте нас електрики, позбавляєте нас води, бензину – ви повинні знати, що ваше військово-політичне керівництво все це робить. Ви повинні знати, що ми також маємо на це право, – підсумував президент.
Зеленський також не виключає нових ударів по кораблях РФ.
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