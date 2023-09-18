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Зеленський розповів, який сигнал посилають удари дронів по Росії

Зеленський розповів, який сигнал посилають удари дронів по Росії
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має моральне право бити по території Росії.

Про це він сказав у передачі 60 хвилин Скотта Пеллі телекомпанії СBS.

Зеленський зазначив, що ЗСУ використовують зброю партнерів лише на українській території.

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За його словами, є деякі операції, які Україна проводить, відповідаючи на відповідні операції з боку РФ. Однак це не каральні операції, як це роблять росіяни, вбиваючи цивільне населення.

– Але Росія повинна знати, що якщо з того чи іншого місця, хоч би де воно було, буде вилітати ракета по Україні, значить у це місце Україна має всі моральні права відповісти, – сказав він.

Президент додав, що деякими операціями Україна намагається привернути увагу росіян, демонструючи, що їхнє небо не так закрите, як їм здається й ті чи інші інституції не в такій безпеці.

– Всі розмови, всі ваші гроші, всі мільйони та всі мільярди, що ви давали на мілітаризацію вашої держави, – все це так не працює, як вам здається. Ви не збережете спокій, якщо будете знищувати мирне населення, і в цьому випадку це ми – Україна, – наголосив він.

Зеленський наголосив, що Україна не атакує цивільне населення Росії, але росіяни повинні знати, що Україна здатна відповідати.

– Якщо ви вимикаєте нам світло, позбавляєте нас електрики, позбавляєте нас води, бензину – ви повинні знати, що ваше військово-політичне керівництво все це робить. Ви повинні знати, що ми також маємо на це право, – підсумував президент.

Зеленський також не виключає нових ударів по кораблях РФ.

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атака дронами, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Дрони, Росія
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