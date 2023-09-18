Зеленский не исключает новые удары по кораблям РФ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недавние атаки на российские корабли в Черном море могут повториться.
Об этом он сказал в передаче 60 минут Скотта Пелли телекомпании СBS.
— Эти объекты для нас — абсолютно законные цели, где бы они ни находились. Если с этого корабля вылетают ракеты по нашему мирному населению, мы имеем право бить по этим кораблям. Это не гражданская цель, это враг, который забрал жизни наших людей и забирает ежедневно, — сказал глава государства.
По его словам, Россия должна четко осознавать, что “где бы ни находился этот корабль, мы за все эти удары по Украине его достанем”.
— Вопрос времени и расстояния, — подчеркнул Зеленский.
14 сентября надводный дрон СБУ SeaBaby (Морской малыш) попал в российский корабль Самум вблизи Севастопольской бухты.
По данным источника в Службе безопасности Украины, дрон ударил в заднюю правую часть корабля. Самостоятельно продолжать движение корабль уже не мог.
В ночь на 13 сентября в Севастополе прогремели взрывы, после чего произошел пожар на Севастопольском морском заводе.
Позже в сети появилось видео последствий попадания по российскому кораблю в Севастополе. А разведка Минобороны Великобритании подтвердила вывод из строя ВДК Минск и подводной лодки Ростов-на-Дону.
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