Атака дронами по Львову: полиция показала первые кадры после обстрела
В первые минуты после атаки ударными дронами-камикадзе по Львову полицейские вместе с неравнодушными жителями спасли двух людей из-под завалов.
В патрульной полиции обнародовали кадры с бодикамер правоохранителей, на которых зафиксированы первые минуты после обстрела Львова.
— Во время утренней атаки на город Львов патрульные 2 батальона сразу отправились на место взрыва, где под завалами оказались люди. Существовала угроза повторных ударов беспилотниками, поэтому времени на размышления не было, — отмечают в сообщении.
Командир роты Александр Куксин, его напарники Назар Бурмеха и Евгений Рыбалка вместе с другими людьми начали отбрасывать обломки бетона и других конструкций, под которыми находились женщина и мужчина.
В полиции отмечают, что вскоре двух человек удалось освободить из-под завалов. Так, 26-летнего мужчину доставили в медицинское учреждение, а 29-летняя потерпевшая предварительно отказалась от госпитализации.
В результате атаки дронами Shahed по Львову есть погибший, еще один человек травмирован. На месте происшествия работали все необходимые службы, которые ликвидировали последствия российских обстрелов.
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