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Юлия Захарченко, редактор ленты

Атака дронами по Львову: полиция показала первые кадры после обстрела

влучання у Львові
Фото: ГСЧС

В первые минуты после атаки ударными дронами-камикадзе по Львову полицейские вместе с неравнодушными жителями спасли двух людей из-под завалов.

В патрульной полиции обнародовали кадры с бодикамер правоохранителей, на которых зафиксированы первые минуты после обстрела Львова.

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— Во время утренней атаки на город Львов патрульные 2 батальона сразу отправились на место взрыва, где под завалами оказались люди. Существовала угроза повторных ударов беспилотниками, поэтому времени на размышления не было, — отмечают в сообщении.

Командир роты Александр Куксин, его напарники Назар Бурмеха и Евгений Рыбалка вместе с другими людьми начали отбрасывать обломки бетона и других конструкций, под которыми находились женщина и мужчина.

В полиции отмечают, что вскоре двух человек удалось освободить из-под завалов. Так, 26-летнего мужчину доставили в медицинское учреждение, а 29-летняя потерпевшая предварительно отказалась от госпитализации.

В результате атаки дронами Shahed по Львову есть погибший, еще один человек травмирован. На месте происшествия работали все необходимые службы, которые ликвидировали последствия российских обстрелов.

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Источник: Патрульная полиция
атака дронами, Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Львов, Львовская область, Львовщина, Патрульная полиция
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