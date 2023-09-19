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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Атака дронами по Львову: поліція показала перші кадри після обстрілу

влучання у Львові
Фото: ДСНС

У перші хвилини після атаки ударними дронами-камікадзе по Львову поліцейські разом із небайдужими жителями врятували двох людей з-під завалів.

У патрульній поліції оприлюднили кадри з бодикамер правоохоронців, на яких зафіксовано перші хвилини після обстрілу Львова.

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– Під час ранкової атаки на місто Львів патрульні 2 батальйону одразу вирушили на місце вибуху, де під завалами опинилися люди. Існувала загроза повторних ударів безпілотниками, тож часу на роздуми не було, – зазначають у повідомленні.

Командир роти Олександр Куксін, його напарники Назар Бурмеха та Євген Рибалка разом з іншими людьми почали відкидати уламки бетону та інших конструкцій, під якими перебували жінка та чоловік.

У поліції зазначають, що невдовзі двох людей вдалося звільнити з-під завалів. Так, 26-річного чоловіка доставили до медичного закладу, а 29-річна потерпіла попередньо відмовилася від госпіталізації.

Внаслідок атаки дронами Shahed по Львову є загиблий, ще один чоловік травмований. На місці події працювали всі необхідні служби, які ліквідовували наслідки російських обстрілів.

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Джерело: Патрульна поліція
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