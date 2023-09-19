Атака дронами по Львову: поліція показала перші кадри після обстрілу
У перші хвилини після атаки ударними дронами-камікадзе по Львову поліцейські разом із небайдужими жителями врятували двох людей з-під завалів.
У патрульній поліції оприлюднили кадри з бодикамер правоохоронців, на яких зафіксовано перші хвилини після обстрілу Львова.
– Під час ранкової атаки на місто Львів патрульні 2 батальйону одразу вирушили на місце вибуху, де під завалами опинилися люди. Існувала загроза повторних ударів безпілотниками, тож часу на роздуми не було, – зазначають у повідомленні.
Командир роти Олександр Куксін, його напарники Назар Бурмеха та Євген Рибалка разом з іншими людьми почали відкидати уламки бетону та інших конструкцій, під якими перебували жінка та чоловік.
У поліції зазначають, що невдовзі двох людей вдалося звільнити з-під завалів. Так, 26-річного чоловіка доставили до медичного закладу, а 29-річна потерпіла попередньо відмовилася від госпіталізації.
Внаслідок атаки дронами Shahed по Львову є загиблий, ще один чоловік травмований. На місці події працювали всі необхідні служби, які ліквідовували наслідки російських обстрілів.
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Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.Поліна Спасенко