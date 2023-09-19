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Удар по Львову: горит промышленный склад, из-под завалов достали двоих человек

Удар по Львову: горит промышленный склад, из-под завалов достали двоих человек

Во Львове в результате атаки РФ горит промышленный склад, из-под завалов удалось достать двух человек.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

В результате удара произошел пожар на промышленном складе, а именно горит крыша здания. Спасателям удалось достать из-под обломков мужчину и женщину. Женщина предварительно без травм, а мужчина в тяжелом состоянии.

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Мэр Львова Андрей Садовый уточнил, что травмы получил 26-летний парень, у него открытый перелом конечности. Он уже в больнице и ему оказывают всю необходимую помощь.

Максим Козицкий и мэр Львова Андрей Садовый поблагодарили нашу противовоздушной обороне за сложную работу.

Воздушная тревога во Львовской области началась в 03:39. Воздушные Силы ВСУ информировали об угрозе применения дронов-камикадзе.

Последняя атака на Львов и область была 15 августа — тогда во Львовской области в результате ночного ракетного обстрела РФ пострадали 19 человек, в том числе один ребенок.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 573 сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Взрыв, Львов
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Нас расстреляли прямо в машине: недетские истории детей, бежавших от войны

От рук российских террористов в Украине погибли уже более 500 детей. Более 1100 считают пропавшими без вести и такое же количество несовершеннолетних получили ранения в результате боевых действий. На глазах наших детей русские военные совершают самые страшные зверства: насилуют, убивают родителей, друзей. Воспоминания о пережитых ужасах маленькие украинцы часто записывают на бумаге, рисуют войну на картинах, монтируют собственное кино с видео, которое осталось в детских телефонах.

Кристина Величанская
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