Сгорел дотла: во время обстрела Львова оккупанты уничтожили склад с 300 тоннами помощи

Во время ночной атаки дронов-камикадзе Shahed на Львов был уничтожен склад примерно с 300 тоннами гуманитарной помощи.

Об этом говорится в заявлении гуманитарного координатора системы ООН в Украине Дениз Браун.

Склад принадлежал неправительственной организации Caritas-Spes (Каритас-Спес). Это благотворительная организация, религиозная миссия Римско-Католической церкви.

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По словам Браун, в результате удара РФ склад сгорел дотла.

– Я решительно осуждаю российский удар, в результате которого сегодня ранним утром был разрушен склад неправительственной организации Caritas-Spes во Львове… Этот жизненно важный гуманитарный объект, в котором было около 300 тонн гуманитарной помощи, сгорел дотла, — подчеркнула Дениз Браун.

Она уточнила, что в течение года атаки РФ на гуманитарные объекты в Украине участились. И они оказывают непосредственное влияние на тех, кто уже страдает из-за российской агрессии.

Браун напомнила, что гуманитарные работники, объекты и активы защищены международным гуманитарным правом, которое является обязательным для исполнения. Прямые или неизбирательные атаки на них строго запрещены.

В организации Каритас-Спес Украина проинформировали, что дроны оккупантов попали в промышленное предприятие во Львове, где находился гуманитарный склад. Работники миссии целы, а помещение склада и все, что внутри, сгорело.

Что известно об атаке на Львов

Этой ночью армия РФ запустила по Львову ударные дроны Shahed. В общей сложности в направлении города летели около 18 беспилотников, 15 из них силы Воздушного командования Запад сбили.

Около 05:00 утра дроны попали в складские здания, возник пожар на площади 9 тыс. 450 кв. м.

Погиб один человек, двое пострадали (одного из пострадавших госпитализировали).

Источник: ООН, Каритас-Спес Украина

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