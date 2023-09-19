Первое судно с зерном вышло из порта Черноморск по временному коридору
Первое из двух судов, которые зашли в порт Черноморск Одесской области на прошлой неделе по установленному ВМС Украины временному коридору, 19 сентября отправилось в направлении Босфора.
Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
Балкер Resilient Africa нагружен 3 тыс. тонн украинской пшеницы.
По словам министра, второе судно находится в порту под загрузку пшеницей для Египта.
Суда — под флагами Либерии и Палау, а их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.
16 сентября первые два гражданских судна согласились пройти через временный коридор в порты Украины для загрузки агропродукцией.
До сих пор корабли проходили по этому коридору только в направлении из украинских портов.
Временный коридор начал действовать с 15 августа. С тех пор им воспользовались пять судов, которые были заблокированы в украинских портах из-за полномасштабного вторжения РФ.
Фото: Олександр Кубраков
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