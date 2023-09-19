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Первое судно с зерном вышло из порта Черноморск по временному коридору

Тимчасовий коридор Resilient Africa

Первое из двух судов, которые зашли в порт Черноморск Одесской области на прошлой неделе по установленному ВМС Украины временному коридору, 19 сентября отправилось в направлении Босфора.

Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Балкер Resilient Africa нагружен 3 тыс. тонн украинской пшеницы.

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По словам министра, второе судно находится в порту под загрузку пшеницей для Египта.

Суда — под флагами Либерии и Палау, а их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.

16 сентября первые два гражданских судна согласились пройти через временный коридор в порты Украины для загрузки агропродукцией.

До сих пор корабли проходили по этому коридору только в направлении из украинских портов.

Временный коридор начал действовать с 15 августа. С тех пор им воспользовались пять судов, которые были заблокированы в украинских портах из-за полномасштабного вторжения РФ.

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Зерновий коридор

Фото: Олександр Кубраков

Война в Украине, експорт зерна, Зерно, Кораблі, Одесская область, Російська агресія, Чорноморськ, Черноморская зерновая инициатива
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