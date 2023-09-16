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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Первые гражданские суда согласились пройти временным коридором в порт Черноморск

Порт Чорноморськ
Фото: УНИАН

Первые два гражданских судна согласились пройти через временный коридор в порты Украины для загрузки агропродукцией.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков.

После блокирования Россией Черноморской зерновой инициативы Украина открыла новые временные маршруты для гражданских судов. До сих пор корабли проходили по этому коридору только в направлении из украинских портов.

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А теперь первые суда – балкеры RESILIENT AFRICA и AROYAT – направляются в порт Черноморск.

– После использования временного коридора для выхода заблокированных из-за российской агрессии судов из портов Одесса, Черноморск и Южный балкеры RESILIENT AFRICA и AROYAT подтвердили готовность воспользоваться маршрутом на вход в порт Черноморск, – отметил Кубраков.

На корабли должны загрузить около 20 тыс. тонн пшеницы для стран Африки и Азии.

Суда идут под флагом Палау. Их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.

Кубраков напомнил, что временный коридор начал действовать с 15 августа. С тех пор им воспользовались пять судов: контейнеровоз JOSEPH SCHULTE, балкеры PRIMUS, ANNA-THERESA, OCEAN COURTESY и PUMA.

Эти корабли находились в украинских портах на момент полномасштабного вторжения РФ и были там заблокированы из-за войны.

Тем временем Украина передала Турции предложение возобновить Черноморскую зерновую инициативу без участия РФ. Этот вопрос могут обсудить на полях Генассамблеи ООН.

Кроме того, украинское зерно начали экспортировать по альтернативному маршруту – через порты Хорватии.

Как известно, Черноморская зерновая инициатива была согласована 22 июля 2022 года. Украина заключила соглашение с Турцией и ООН. Аналогичное отдельное соглашение подписала РФ.

Страна-агрессор регулярно блокировала работу зернового коридора, а после 17 июля 2023 года вышла из инициативы.

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Первые гражданские суда согласились пройти временным коридором в порт Черноморск

експорт зерна, Зерно, Кораблі, Порти, Чорноморськ, Черноморская зерновая инициатива
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