Перше судно з зерном вийшло з порту Чорноморськ тимчасовим коридором
Перше із двох суден, які зайшли в порт Чорноморськ Одеської області минулого тижня по встановленому ВМС ЗСУ тимчасовому коридору, 19 вересня вирушило у напрямку Босфору.
Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
Балкер Resilient Africa навантажений 3 тис. тонн української пшениці.
За словами міністра, друге судно перебуває в порту під завантаження пшеницею для Єгипту.
Судна – під прапорами Ліберії та Палау, а їхні екіпажі складаються з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України.
16 вересня перші два цивільні судна погодилися пройти через тимчасовий коридор до портів України для завантаження агропродукцією.
Досі кораблі проходили цим коридором тільки в напрямку з українських портів.
Тимчасовий коридор почав діяти з 15 серпня. Відтоді ним скористалися п’ять суден, які були заблоковані в українських портах через повномасштабне вторгнення РФ.
Фото: Олександр Кубраков
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