Перше судно з зерном вийшло з порту Чорноморськ тимчасовим коридором

Перше із двох суден, які зайшли в порт Чорноморськ Одеської області минулого тижня по встановленому ВМС ЗСУ тимчасовому коридору, 19 вересня вирушило у напрямку Босфору.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Балкер Resilient Africa навантажений 3 тис. тонн української пшениці.

Зараз дивляться

За словами міністра, друге судно перебуває в порту під завантаження пшеницею для Єгипту.

Судна – під прапорами Ліберії та Палау, а їхні екіпажі складаються з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України.

16 вересня перші два цивільні судна погодилися пройти через тимчасовий коридор до портів України для завантаження агропродукцією.

Досі кораблі проходили цим коридором тільки в напрямку з українських портів.

Тимчасовий коридор почав діяти з 15 серпня. Відтоді ним скористалися п’ять суден, які були заблоковані в українських портах через повномасштабне вторгнення РФ.

Фото: Олександр Кубраков

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.