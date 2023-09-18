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Оккупанты через Мариуполь перебрасывают резервы на Запорожское направление – партизаны

Російські танки, техніка РФ
Фото: Getty Images

В оккупированном Мариуполе Донецкой области фиксируют переброску резервов РФ на Запорожское направление.

Об этом сообщает партизанское движение Атеш.

— Наш агент зафиксировал процесс переброски оккупационных резервов: Уралы, Камазы, а также танки Т-72 на Запорожское направление, где они несут большие потери как в личном составе, так и в технике, — говорится в сообщении.

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Оккупанты через Мариуполь перебрасывают резервы на Запорожское направление – партизаны

Война в Украине, Военная техника, Донецкая область, Запорожская область, Мариуполь, Росія
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