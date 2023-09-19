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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

В окупованому Мелітополі пролунало понад п’ять вибухів – мер

Вибух

Вранці 19 вересня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

За його словами, ППО окупантів не встигає працювати.

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– Місцеві жителі повідомляють про понад п’ять вибухів. Найгучніше було в районі Автокольорлиту, – йдеться у повідомленні.

Раніше партизани повідомили, що на тлі наступальних дій Сил оборони України росіяни перекидають техніку на Запорізький напрямок.

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військова техніка, ЗСУ, війна

Війна в Україні, Запорізька область, Мелітополь
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Нас розстріляли прямо в машині: недитячі історії дітей, що тікали від війни

Від рук російських терористів в України загинуло вже понад 500 дітей. Більше 1100 вважають зниклими безвісти і така ж кількість неповнолітніх дістали поранення внаслідок бойових дій. На очах наших дітей російські військові чинять найстрашніші звірства: ґвалтують, вбивають батьків, друзів. Спогади про пережиті жахи маленькі українці часто занотовують на папері, малюють війну на картинах, монтують власне кіно із відео, яке залишилось у дитячих телефонах.

Христина Величанська
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