В окупованому Мелітополі пролунало понад п’ять вибухів – мер
Вранці 19 вересня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи.
Про це повідомив мер міста Іван Федоров.
За його словами, ППО окупантів не встигає працювати.
– Місцеві жителі повідомляють про понад п’ять вибухів. Найгучніше було в районі Автокольорлиту, – йдеться у повідомленні.
Раніше партизани повідомили, що на тлі наступальних дій Сил оборони України росіяни перекидають техніку на Запорізький напрямок.
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Від рук російських терористів в України загинуло вже понад 500 дітей. Більше 1100 вважають зниклими безвісти і така ж кількість неповнолітніх дістали поранення внаслідок бойових дій. На очах наших дітей російські військові чинять найстрашніші звірства: ґвалтують, вбивають батьків, друзів. Спогади про пережиті жахи маленькі українці часто занотовують на папері, малюють війну на картинах, монтують власне кіно із відео, яке залишилось у дитячих телефонах.Христина Величанська