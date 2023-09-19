Оккупанты не оставляют попыток восстановить утраченные позиции возле Клещиевки и Андреевки — Генштаб
За прошедшие сутки на Бахмутском направлении Силы обороны Украины успешно отбили атаки российского врага в районе Клещиевки Донецкой области.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Россияне также не оставляют попыток восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, однако без успеха.
Силы обороны продолжают контрнаступать к югу от Бахмута Донецкой области, бьют по врагу — тот продолжает нести значительные потери в живой силе и технике. Бойцы ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах.
На Марьинском направлении противник также пытался наступать в районе Марьинки. За сутки украинские подразделения более 10 раз отбивали попытки врага их вытеснить. Оккупанты успеха не имели.
На Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу и шаг за шагом отвоевывают нашу землю.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 573-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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