Атаки Шахедами: в Воздушных силах считают, что РФ увеличит запуски БпЛА

Россия увеличила интенсивность применения ударных БПЛА, а именно Шахедов, и, вероятно, в дальнейшем будет наращивать их использование против Украины.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

— РФ больше будет применять именно это вооружение, поскольку имеет возможность его получать и производить. То есть сейчас происходит то, о чем говорили несколько месяцев назад. Сейчас каждую ночь атакуют Шахедами, — подчеркнул он.

По его словам, сегодняшний результат — сбиты 17 из 24 дронов — тоже высокий показатель, поскольку Силы обороны постоянно работают над увеличением способности противостоять ударным БпЛА.

Сейчас смотрят

Игнат также отметил, что этой осенью мы в лучшей ситуации, чем в прошлом году в плане насыщения различными типами вооружения западного производства.

— Мы не обнародуем, конечно, где и чем мы сбиваем, чтобы враг не делал определенных выводов, но этих средств становится больше… Мы ожидаем хороших новостей, что именно против ударных дронов будут усилены наши Силы обороны, — добавил он.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.