Атаки Шахедами: у Повітряних силах вважають, що РФ збільшить запуски БпЛА

Росія збільшила інтенсивність застосування ударних БпЛА, а саме Шахедів, і, ймовірно, надалі нарощуватиме їх використання проти України.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.

– РФ більше застосовуватиме саме це озброєння, оскільки має можливість його отримувати та виготовляти. Тобто наразі відбувається те, про що говорили кілька місяців тому. Зараз щоночі атакують Шахедами, – наголосив він.

За його словами, сьогоднішній результат – збито 17 із 24 дронів – теж високий показник, адже Сили оборони постійно працюють над збільшенням спроможності протистояти ударним БпЛА.

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Ігнат також зауважив, що цієї осені ми в кращій ситуації, ніж торік в плані насичення різними типами озброєння західного виробництва.

– Ми не оприлюднюємо, звичайно, де і чим ми збиваємо, аби ворог не робив певних висновків, але цих засобів стає більше… Ми очікуємо гарних новин, що саме проти ударних дронів буде посилено наші Сили оборони, – додав він.

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