Укр Рус Eng
Ігри
Укр Рус Eng
Популярні Терміново
РФ атакувала Львів дронами Shahed. Є влучання у промислові склади, є поранений та загиблий
Терміново
На Хмельниччині уламки ракет впали на колію та територію підприємства
У ТЦК на Львівщині військовий з пістолетом жорстоко побив чоловіка: ДБР почало розслідування
Під час виконання бойового завдання загинув боксер Андрій Огородник
ТЦК матимуть мобільні військовозобов’язаних: у Раді зареєстровано закон про е-реєстр
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Атаки Шахедами: у Повітряних силах вважають, що РФ збільшить запуски БпЛА

Дрони Шахед
Фото: Getty Images

Росія збільшила інтенсивність застосування ударних БпЛА, а саме Шахедів, і, ймовірно, надалі нарощуватиме їх використання проти України.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.

– РФ більше застосовуватиме саме це озброєння, оскільки має можливість його отримувати та виготовляти. Тобто наразі відбувається те, про що говорили кілька місяців тому. Зараз щоночі атакують Шахедами, – наголосив він.

За його словами, сьогоднішній результат – збито 17 із 24 дронів – теж високий показник, адже Сили оборони постійно працюють над збільшенням спроможності протистояти ударним БпЛА.

Зараз дивляться

Ігнат також зауважив, що цієї осені ми в кращій ситуації, ніж торік в плані насичення різними типами озброєння західного виробництва.

– Ми не оприлюднюємо, звичайно, де і чим ми збиваємо, аби ворог не робив певних висновків, але цих засобів стає більше… Ми очікуємо гарних новин, що саме проти ударних дронів буде посилено наші Сили оборони, – додав він.

Читайте також
РФ поцілила дронами в нафтопереробний завод у Кременчуку
Атаки Шахедами: у Повітряних силах вважають, що РФ збільшить запуски БпЛА

атака дронами, Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Повітряні сили України, Російська агресія, Юрій Ігнат
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Польща може скоротити допомогу біженцям із України у 2024-му
прийом біженців
Україна та США вже на фінішній прямій у питанні щодо постачання ATACMS – Зеленський
ракета ATACMS
Під обстрілом – кілька районів: РФ завдала удару по Херсону
Вибух
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 20.09.2023
DeepStateMap
Під Бахмутом ЗСУ наблизилися до одного з шляхів постачання армії РФ – розвідка Британії
Бої на фронті

Завантаження

Ігри
Відео
Розпад РФ гарантовано: аналітики назвали головні сценарії розвитку подій

Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.

Поліна Спасенко
Кліщіївки вже немає, а Часів Яр методично знищують: репортаж з передової
Атаки Шахедами: у Повітряних силах вважають, що РФ збільшить запуски БпЛА
Постійні тортури та погрози: історія британця, що пережив російський полон
Атаки Шахедами: у Повітряних силах вважають, що РФ збільшить запуски БпЛА
Бензину немає, дизелю – теж: яка ситуація з пальним у Росії
Атаки Шахедами: у Повітряних силах вважають, що РФ збільшить запуски БпЛА
Приліт у Харкові 18.09.2023 | Зеленські у США | Новини Факти ICTV за 19.09.2023
Атаки Шахедами: у Повітряних силах вважають, що РФ збільшить запуски БпЛА
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь