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Татьяна Забожко, редактор ленты

ПВО ночью уничтожила 17 дронов из ориентировочно 24 – Воздушные силы

Дрон-камікадзе, Shahed

Ночью 20 сентября российские войска выпустили по Украине около 24 ударных беспилотников типа Shahed-136/131.

Вражеские дроны летели несколькими группами из юго-восточного и северного направлений.

В конце концов украинские защитники неба в пределах Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей приземлили 17 Шахедов.

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К сожалению, есть несколько попаданий в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге.

Работа предприятия временно остановлена.

Над ликвидацией последствий работают оперативные службы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 574-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: ОК Юг

Безпілотники, Война в Украине, дрон, Дрони, Російська агресія, РФ
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