ПВО ночью уничтожила 17 дронов из ориентировочно 24 – Воздушные силы
Ночью 20 сентября российские войска выпустили по Украине около 24 ударных беспилотников типа Shahed-136/131.
Вражеские дроны летели несколькими группами из юго-восточного и северного направлений.
В конце концов украинские защитники неба в пределах Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей приземлили 17 Шахедов.
К сожалению, есть несколько попаданий в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге.
Работа предприятия временно остановлена.
Над ликвидацией последствий работают оперативные службы.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 574-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Фото: ОК Юг
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