Нафтогаз объявил о выходе из технического дефолта
Глава правления НАК Нафтогаз Украины Алексей Чернышов заявил, что его компании вышла из дефолта.
Об этом он написал на своей странице в Facebook вечером 20 сентября.
— Мы осуществили необходимые платежи по еврооблигациям 2022/26 в соответствии с условиями реструктуризации. Таким образом, сегодня Нафтогаз вышел из дефолта, — сообщил он.
Чернышов добавил, что философией группы Нафтогаз является потребность “быть надежными на всех операционных уровнях”.
— Мы и в дальнейшем будем подтверждать свою надежность партнерам, — сообщил он.
Контекст
Речь идет о техническом дефолте, в который вошла компания НАК Нафтогаз Украины в июле прошлого года. Тогда компания не оплатила долги перед держателями бондов, поэтому, формально, была переведена в статус технического дефолта.
Вместе с тем, как пишет издание Экономическая правда, бондхолдеры отказались согласовывать отсрочку выплат Нафтогаза, что привело к тому, что компания вынуждена была выплатить $335 млн долларов тела долга и €45 млн по процентам. Впрочем уже в августе в Нафтогазе заявили, что смогли договориться о договоренности об отсрочке долгов по еврооблигациям на два года.
В Нафтогазе утверждали, что имеют средства для выплат по еврооблигациям, впрочем для реализации выплат необходимо было согласование со стороны правительства Украины.
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