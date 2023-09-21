Нафтогаз оголосив про вихід з технічного дефолту

Очільник правління НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов заявив, що його компанії вийшла з дефолту.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook ввечері 20 вересня.

– Ми здійснили необхідні платежі за єврооблігаціями 2022/26 відповідно до умов реструктуризації. Таким чином, сьогодні Нафтогаз вийшов з дефолту, – повідомив він.

Чернишов додав, що філософією групи Нафтогаз є потреба “бути надійними на всіх операційних рівнях”.

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– Ми й надалі будемо підтверджувати свою надійність партнерам, – повідомив він.

Контекст

Йдеться про технічний дефолт, в який увійшла компанія НАК Нафтогаз України в липні минулого року. Тоді компанія не сплатила борги перед тримачами бондів, тому, формально, була переведена в статус технічного дефолту.

Разом із тим, як пише видання Економічна правда, бондхолдери відмовились погоджувати відтермінування виплат Нафтогазу, що призвело до того, що компанія вимушена була виплатити $335 млн доларів тіла боргу та €45 млн за відсотками. Втім вже у серпні в Нафтогазі заявили, що змогли домовитись про домовленість про відстрочку боргів за єврооблігаціями на два роки.

У Нафтогазі стверджували, що мають кошти для виплат за єврооблігаціями, втім для реалізації виплат необхідне було погодження з боку уряду України.

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