Под Бахмутом ВСУ приблизились к одному из путей снабжения армии РФ — разведка Британии
Взятие под контроль Клещиевки и Андреевки, что примерно в 8 км к югу от Бахмута Донецкой области, приблизило Силы обороны Украины к одному из путей снабжения российской армии на этом направлении.
Об этом говорится в сводке разведки Минобороны Великобритании.
— Этот тактический успех приблизил украинские войска к дороге Т 05-13, одному из основных путей снабжения Бахмута с юга. В то же время Россия продолжает удерживать железнодорожную линию, которая проходит вдоль насыпи между Клещиевкой и дорогой, создавая препятствие, которое легко оборонять, — отмечают в разведке.
Там также считают, что передислокация российских воздушно-десантных подразделений с этого направления на Запорожье могла ослабить оборону армии РФ вокруг Бахмута.
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