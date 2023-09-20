Под Бахмутом ВСУ приблизились к одному из путей снабжения армии РФ — разведка Британии

Взятие под контроль Клещиевки и Андреевки, что примерно в 8 км к югу от Бахмута Донецкой области, приблизило Силы обороны Украины к одному из путей снабжения российской армии на этом направлении.

Об этом говорится в сводке разведки Минобороны Великобритании.

— Этот тактический успех приблизил украинские войска к дороге Т 05-13, одному из основных путей снабжения Бахмута с юга. В то же время Россия продолжает удерживать железнодорожную линию, которая проходит вдоль насыпи между Клещиевкой и дорогой, создавая препятствие, которое легко оборонять, — отмечают в разведке.

Там также считают, что передислокация российских воздушно-десантных подразделений с этого направления на Запорожье могла ослабить оборону армии РФ вокруг Бахмута.

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