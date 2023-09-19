Клищеевки уже нет, а Часов Яр методично уничтожают: репортаж с передовой

Сражение за Клищеевку, к югу от Бахмута, было длительным и очень изнурительным. Сейчас наши воины закрепляются на занятых рубежах. И отбивают по несколько штурмов в сутки. Враг все еще цепляется за это село. Пытается выбить наших защитников с отвоеванных позиций. Потому что понимает, что возвращение Клищеевки под контроль украинской армии открывает путь в Бахмут. В боях вместе с другими подразделениями Сил Обороны принимает участие и бригада быстрого реагирования Нацгвардии Рубеж. Воины критически нуждаются в дронах. Это всегда дефицит на передовой.

Часов Яр напоминает соседний Бахмут годичной древности. Здесь трудно найти хотя бы один целый дом. Взрывы российских снарядов постоянно перемешиваются с выходами наших орудий. Супруги Ольга с Николаем готовятся зимовать – запасаются дровами. Свои два окна на первом этаже затянули фанерой. Нет смысла снова остеклить. На их улице осталось 10 человек. Живут без света, газа и воды, больница – разбита.

За соседнюю Клищеевку, которая сейчас у всех на слуху, вместе с другими подразделениями воевали бойцы Нацгвардии. Бригада быстрого реагирования Рубеж отвечает за левый фланг села, от которого осталось только название на карте.

– Как населенный пункт Клищеевки уже нет. Потому что там все разрушено. Наш враг не очень следует правилу что-то хранить, он уничтожает все абсолютно. Куда не попадают снаряды, они просто сжигают, – говорит военнослужащий Бригады быстрого реагирования Рубеж НГУ Турист.

Пехота перемещается голыми посадками. Снарядами покосило деревья – только стволы торчат.

В боях за Клищеевку украинские воины разбили наголову российскую 72 бригаду. Оккупанты цепляются за железную дорогу, которая пролегает у села. Она находится под огневым контролем Сил Обороны, но выкурить оттуда захватчиков даже артиллерией сложно.

Освобождение Клещеевки открывает происки к Бахмуту. И упрощает логистику. В настоящее время подъездные дороги обстреливаются. Обочины горят от свежих прилетов.

Чем дальше воины отбросят россиян, тем труднее им будет дотянуться до путей снабжения. Но освободить – это еще половина успеха, нужно потом надежно закрепиться. На самом деле на войне освобождение населенных пунктов проходит. Вошли, зачистили улицу, закрепились на ней. Враг провел контр штурмовые действия, подвинул нас — все, улица снова под ними. И так это может происходить несколько раз. Пока окончательно город не останется за кем-то одним, – объясняет Турист.

Ежесуточно происходит по два-три штурма. И так полтора месяца, говорит побратим Туриста Борман. Одна позиция может переходить из рук в руки несколько раз в день.

– Очень масштабно применяют FPV-дроны, сбросы именно на наши позиции. И реально стоять очень тяжело. Надо постоянно вгрызаться в землю. За ночь что-нибудь накопали. Утром из коптера увидели, что что-то свежее накопано. Артиллерия все с землей сравняла, снова нужно копать заново, прямо с нуля, — рассказывает военный.

Борману 23 года, командует ротой. В Рубежном лично ликвидировал российского комроты. Географию украинского востока уже знает лучше, чем свою Ровенщину, где он только не воевал.

Боец на псевдо Вет вернулся с нуля на передышку. На боевое заступал ночью, рассказывает – наткнулся на врагов. Метров за пять понял, что это не наши.

Это не та война, уверяет боец, где можно накопить большие силы и масштабно прорвать фронт. Изможденные, но продолжают сражаться. И им нужны дроны и люди.

— Проблема есть в нашей живой силе мы заканчиваемся плюс техническая способность наша уступает врагу. Это нужно понимать и об этом нужно говорить. Единственное, в чем мы не уступаем – это в подготовке и мотивации, — отмечает Турист.

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