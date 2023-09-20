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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Під Бахмутом ЗСУ наблизилися до одного з шляхів постачання армії РФ – розвідка Британії

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Взяття під контроль Кліщівки та Андріївки, що приблизно за 8 км на південь від Бахмуту Донецької області, наблизило Сили оборони України до одного з шляхів постачання російської армії на цьому напрямку.

Про це йдеться у зведенні розвідки Міноборони Великої Британії.

– Цей тактичний успіх наблизив українські війська до дороги Т 05-13, одного з основних шляхів постачання до Бахмута з півдня. Водночас  Росія продовжує утримувати залізничну лінію, яка проходить вздовж насипу між Кліщіївкою та дорогою, створюючи перешкоду, яку легко обороняти, – зауважують у розвідці.

Там також вважають, що передислокація російських повітряно-десантних підрозділів з цього напрямку до Запоріжжя могла послабити оборону армії РФ навколо Бахмута.

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Армія Росії, Бахмут, Війна в Україні, Велика Британія, Донецька область, ЗСУ, контрнаступ, Розвідка, Російська агресія
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