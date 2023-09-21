Без помощи мы проиграем войну: что сказал Зеленский в Конгрессе США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с американскими сенаторами на Капитолийском холме в четверг была “прекрасным диалогом”.

Как пишет CNN, Владимир Зеленский заявил, что он и конгрессмены “обсудили очень много деталей”, но не стал рассказывать, какие именно.

— Мы благодарны вам, журналистам, сенаторам и всем остальным за то, что вы нам помогаете, — сказал лидер Украины, покидая встречу с законодателями.

Сейчас смотрят

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер сообщил журналистам, что Зеленский предупредил их об опасности непринятия дополнительных мер по финансированию Украины.

— Была одна фраза, которая подводит итог всему этому, и я цитирую ее дословно. Зеленский сказал: “Если мы не получим помощь, мы проиграем войну“. Это его цитата, — сказал он.

Со стороны лидера республиканцев в Сенате США Митча Макконнелла поступила оценка, что это была “хорошая встреча”.

Макконнелл приветствовал президента Украины Владимира Зеленского в Капитолии и выступил в защиту американской помощи Украине.

— Американская поддержка Украины — это не благотворительность. Это инвестиции в наши прямые интересы. Снижение военной мощи России помогает сдерживать нашего главного стратегического противника — Китай, — сказал главный республиканец Сената.

Говоря о визите Зеленского, сенатор-республиканец отметил, что он рад тому, что “наши коллеги получили возможность услышать его из первых уст и задать вопросы о ходе контрнаступления в Украине”.

Зеленский в Вашингтоне на фоне разногласий в Конгрессе

Ранее в четверг Зеленский также встретился с законодателями из Палаты представителей Конгресса США. Несмотря на продуктивную встречу с Зеленским, спикер Палаты представителей Кевин Маккарти не взял на себя обязательств по вынесению вопроса о помощи Украине на обсуждение Палаты представителей до конца года.

Маккарти заявил журналистам, что не изменил своей позиции и не будет поддерживать одобрение пакета помощи Украине на сумму $24 млрд, требуя от Белого дома большей борьбы с нелегальной миграцией.

— Я более чем готов пойти на это (помощь Украине, — Ред.). Но я знаю: если президент (США Джо Байден, — Ред.) сосредоточится только на этом, то проигнорирует тот факт, что 10 тыс. человек только что пересекли границу, — заявил он.

Маккарти добавил, что задал Зеленскому вопросы, а диалог с ним был “хорошим” и “продуктивным”.

Ожидается, что около 15:00 по Вашингтону (22:00 по Киеву) президент США Джо Байден примет Зеленского в Белом доме.

Как сообщил журналистам координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, Байден хочет услышать от Зеленского “взгляд с поля боя”, поскольку приближается вторая осень войны.

По словам Кирби, ожидается, что Байден будет говорить с Зеленским о потребностях поля боя, но это происходит на фоне сообщения CNN о том, что администрация президента США, вероятно, не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Впрочем, по словам Кирби, вопрос об ATACMS “не снимается с повестки дня”.

Этот визит президента Украины в Вашингтон стал вторым после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022. В отличие от предыдущей встречи с американскими парламентариями в декабре прошлого года, сегодня Конгресс США рассматривает запрос Белого дома на дополнительное финансирование Украины на $24 млрд.

Впрочем, среди правого крыла Республиканской партии существует негодование касательно того, что США продолжают выделять средства для помощи Украине в войне против агрессии РФ. Часть республиканцев во главе с экс-президентом США Дональдом Трампом утверждают, что Вашингтон дает Украине слишком много помощи, а в приоритете Конгресса должны стоять внутренние расходы.

Источник : CNN

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.